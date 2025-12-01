https://ria.ru/20251201/svo-2059065250.html
Силы группировки "Запад" сосредоточились на Краснолиманском направлении
Силы группировки "Запад" сосредоточились на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.12.2025
Силы группировки "Запад" сосредоточились на Краснолиманском направлении
Силы группировки "Запад" сосредоточили усилия на краснолиманском направлении и на левом берегу реки Старый Оскол, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T23:54:00+03:00
2025-12-01T23:54:00+03:00
2025-12-01T23:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
старый оскол
россия
валерий герасимов
владимир путин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918885438_0:155:2761:1708_1920x0_80_0_0_41080784d6d76981c4b424ae89ac26a2.jpg
https://ria.ru/20251201/zadacha-2059064929.html
старый оскол
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918885438_0:0:2557:1918_1920x0_80_0_0_ed02fa16a3f51744674e584dde1d325c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, старый оскол, россия, валерий герасимов, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Старый Оскол, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Происшествия
Силы группировки "Запад" сосредоточились на Краснолиманском направлении
Герасимов: силы "Запада" сосредоточились на Краснолиманском направлении