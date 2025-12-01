Рейтинг@Mail.ru
Силы группировки "Запад" сосредоточились на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 01.12.2025
23:54 01.12.2025
Силы группировки "Запад" сосредоточились на Краснолиманском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
старый оскол
россия
валерий герасимов
владимир путин
происшествия
старый оскол
россия
безопасность, старый оскол, россия, валерий герасимов, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Старый Оскол, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Происшествия
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Силы группировки "Запад" сосредоточили усилия на краснолиманском направлении и на левом берегу реки Старый Оскол, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Воинские части и соединения группировки войск "Запад" сосредоточили основные усилия на краснолиманском направлении и на левом берегу реки Старый Оскол по разгрому окруженной группировки после взятия Купянска", - сказал Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
Путин рассказал о задаче, стоящей перед войсками "Севера"
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСтарый ОсколРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинПроисшествия
 
 
