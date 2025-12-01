Рейтинг@Mail.ru
Герасимов доложил Путину о наступлении российских войск - РИА Новости, 01.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:52 01.12.2025
Герасимов доложил Путину о наступлении российских войск
Герасимов доложил Путину о наступлении российских войск
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
владимир путин
россия
безопасность, россия, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин
Герасимов доложил Путину о наступлении российских войск

Герасимов: войска объединенной группировки наступают широким фронтом

© РИА НовостиПутин посещает пункт управления Объединенной группировки войск
Путин посещает пункт управления Объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости
Путин посещает пункт управления Объединенной группировки войск. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил, что войска объединённой группировки наступают широким фронтом.
"Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с замыслом специальной военной операции, войска объединенной группировки ведут наступление на широком фронте", - сказал Герасимов в ходе посещения Путиным одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
