Герасимов доложил Путину о наступлении российских войск
Герасимов доложил Путину о наступлении российских войск - РИА Новости, 01.12.2025
Герасимов доложил Путину о наступлении российских войск
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил, что войска объединённой группировки наступают широким... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T23:52:00+03:00
2025-12-01T23:52:00+03:00
2025-12-01T23:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
владимир путин
россия
Герасимов доложил Путину о наступлении российских войск
Герасимов: войска объединенной группировки наступают широким фронтом