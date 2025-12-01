https://ria.ru/20251201/svo-2059064517.html
Путин заявил, что российские войска подошли к Гуляйполю
Путин заявил, что российские войска подошли к Гуляйполю
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
красноармейск
волчанск
владимир путин
дмитрий песков
безопасность, россия, красноармейск, волчанск, владимир путин, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Красноармейск, Волчанск, Владимир Путин, Дмитрий Песков
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ВС РФ подошли к городу Гуляйполе, заявил президент России Владимир Путин.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что президент России Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.
"Что касается группировки "Восток", то знаю, какими темпами ваши войска движутся в заданном направлении. Вы подошли к городу Гуляйполе", - сказал Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.