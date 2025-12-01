Путин заявил, что российские войска подошли к Гуляйполю

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что президент России Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.

"Что касается группировки "Восток", то знаю, какими темпами ваши войска движутся в заданном направлении. Вы подошли к городу Гуляйполе", - сказал Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.