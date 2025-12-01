Рейтинг@Mail.ru
Герасимов доложил Путину о решении поставленных задач в зоне СВО - РИА Новости, 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 01.12.2025
Герасимов доложил Путину о решении поставленных задач в зоне СВО
Герасимов доложил Путину о решении поставленных задач в зоне СВО
Герасимов доложил Путину о решении поставленных задач в зоне СВО
Объединенная группировка войск ВС РФ решает задачи по плану специальной военной операции, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину начальник Генерального
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
владимир путин
происшествия
россия
безопасность, россия, валерий герасимов, владимир путин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Происшествия
Герасимов доложил Путину о решении поставленных задач в зоне СВО

Герасимов: ВС РФ решает поставленные в зоне СВО задачи согласно план

Владимир Путин и Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Объединенная группировка войск ВС РФ решает задачи по плану специальной военной операции, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Товарищ Верховный Главнокомандующий, объединенная группировка войск решает задачи по плану специальной военной операции", - сказал Герасимов.
Путин посещает пункт управления Объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Путин отметил продвижение группировки "Восток"
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинПроисшествия
 
 
