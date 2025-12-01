https://ria.ru/20251201/svo-2059064062.html
Герасимов доложил Путину о решении поставленных задач в зоне СВО
Герасимов доложил Путину о решении поставленных задач в зоне СВО - РИА Новости, 01.12.2025
Герасимов доложил Путину о решении поставленных задач в зоне СВО
Объединенная группировка войск ВС РФ решает задачи по плану специальной военной операции, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину начальник Генерального РИА Новости, 01.12.2025
