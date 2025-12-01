https://ria.ru/20251201/svo-2059063041.html
Путин попросил доложить ему о ситуации в районе Волчанска
Путин попросил доложить ему о ситуации в районе Волчанска - РИА Новости, 01.12.2025
Путин попросил доложить ему о ситуации в районе Волчанска
Президент России Владимир Путин попросил доложить ему о ситуации в районе города Волчанск. РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
волчанск
россия
владимир путин
волчанск
россия
Путин попросил доложить ему о ситуации в районе Волчанска
Путин попросил доложить ему о ситуации в районе города Волчанск