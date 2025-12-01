Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало флаг России в освобожденном Красноармейске - РИА Новости, 01.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
23:40 01.12.2025
Минобороны показало флаг России в освобожденном Красноармейске
Минобороны показало флаг России в освобожденном Красноармейске
Минобороны РФ показало, как российские военнослужащие развернули флаг России в освобожденном Красноармейске. РИА Новости, 01.12.2025
Минобороны показало, как военные развернули флаг России в освобожденном Красноармейске
Минобороны показало, как военные развернули флаг России в освобожденном Красноармейске
Минобороны показало флаг России в освобожденном Красноармейске

Минобороны показало, как российские военные развернули флаг в Красноармейске

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Минобороны РФ показало, как российские военнослужащие развернули флаг России в освобожденном Красноармейске.
На опубликованном видеоролике показано, как бойцы группировки войск "Центр" развернули государственный флаг России на главной площади Красноармейска в ДНР.
"Российский триколор развернули на площади Шибанкова напротив Красноармейского индустриального института Донецкого национального технического университета, на которой также располагаются здания администраций города и района, а также городской дом культуры", - говорится в описании к видео.
Путин рассказал об успехах российских бойцов в зоне СВО
