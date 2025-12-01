Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал о перспективах продвижения в Харьковской области - РИА Новости, 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:26 01.12.2025
Белоусов рассказал о перспективах продвижения в Харьковской области
Белоусов рассказал о перспективах продвижения в Харьковской области - РИА Новости, 01.12.2025
Белоусов рассказал о перспективах продвижения в Харьковской области
Освобождение российскими военными Волчанска в Харьковской создает условия для продвижения всей группировки войск, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
волчанск
харьковская область
андрей белоусов
происшествия
россия
волчанск
харьковская область
безопасность, россия, волчанск, харьковская область, андрей белоусов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Волчанск, Харьковская область, Андрей Белоусов, Происшествия
Белоусов рассказал о перспективах продвижения в Харьковской области

Белоусов: освобождение Волчанска поможет продвижению в Харьковской области

Андрей Белоусов, архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Андрей Белоусов, архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Освобождение российскими военными Волчанска в Харьковской создает условия для продвижения всей группировки войск, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
Министр поздравил личный состав подразделений, участвующих в освобождении Волчанска.
"Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Волчанск Харьковской области, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом", - сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Полтавку
20 октября, 14:22
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВолчанскХарьковская областьАндрей БелоусовПроисшествия
 
 
