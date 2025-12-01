МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Россия располагает свидетельствами жителей Красноармейска и Волчанска о зачистках ВСУ в этих городах, об убийствах и истязаниях граждан, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"На данный момент мы располагаем целой серией показаний гражданского населения, которое бежало с этой территории, смогло оттуда вырваться, о проводимых зачистках украинскими вооруженными подразделениями, которые насильственно старались выдавить гражданское население из этих территорий, не давая им возможности там остаться, либо эвакуироваться на территорию, контролируемую российскими вооруженными силами. Есть данные об убийствах, истязаниях населения", - заявил Мирошник РИА Новости.