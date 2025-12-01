Рейтинг@Mail.ru
Белоусов считает освобождение Волчанска серьезным шагом к победе - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/svo-2059056166.html
Белоусов считает освобождение Волчанска серьезным шагом к победе
Белоусов считает освобождение Волчанска серьезным шагом к победе - РИА Новости, 01.12.2025
Белоусов считает освобождение Волчанска серьезным шагом к победе
Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал освобождение Волчанска в Харьковской области российскими военными серьёзным шагом к победе и достижению целей... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T23:17:00+03:00
2025-12-01T23:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960449389_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_503a7a23d249d30dfa519e343047bc5c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960449389_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b29b7e958e988806ecf813fac5664547.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Андрей Белоусов
Белоусов считает освобождение Волчанска серьезным шагом к победе

Белоусов назвал освобождение Волчанска серьезным шагом к достижению целей СВО

© AP PhotoВолчанск
Волчанск - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo
Волчанск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал освобождение Волчанска в Харьковской области российскими военными серьёзным шагом к победе и достижению целей спецоперации.
"Вами сделан серьезный шаг к победе и достижению целей специальной военной операции", - отметил Белоусов в поздравлении личному составу подразделений, участвующих в освобождении Волчанска. Слова Белоусова приводит МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала