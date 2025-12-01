https://ria.ru/20251201/svo-2059056166.html
Белоусов считает освобождение Волчанска серьезным шагом к победе
Белоусов считает освобождение Волчанска серьезным шагом к победе - РИА Новости, 01.12.2025
Белоусов считает освобождение Волчанска серьезным шагом к победе
Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал освобождение Волчанска в Харьковской области российскими военными серьёзным шагом к победе и достижению целей... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T23:17:00+03:00
2025-12-01T23:17:00+03:00
2025-12-01T23:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960449389_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_503a7a23d249d30dfa519e343047bc5c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960449389_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b29b7e958e988806ecf813fac5664547.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьковская область, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Андрей Белоусов
Белоусов считает освобождение Волчанска серьезным шагом к победе
Белоусов назвал освобождение Волчанска серьезным шагом к достижению целей СВО