Белоусов считает освобождение Волчанска серьезным шагом к победе

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов назвал освобождение Волчанска в Харьковской области российскими военными серьёзным шагом к победе и достижению целей спецоперации.

"Вами сделан серьезный шаг к победе и достижению целей специальной военной операции", - отметил Белоусов в поздравлении личному составу подразделений, участвующих в освобождении Волчанска. Слова Белоусова приводит МО РФ.