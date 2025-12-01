https://ria.ru/20251201/svo-2059054091.html
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения - РИА Новости, 01.12.2025
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.12.2025
специальная военная операция на украине
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
сочи
2025
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прилет и выпуск