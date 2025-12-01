https://ria.ru/20251201/svo-2059050906.html
Путин похвалил командующих группировок войск за действия в зоне СВО
ПУТИН ПОБЛАГОДАРИЛ КОМАНДУЮЩИХ И ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ГРУППИРОВОК ЗА УСПЕШНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ПОСТАВИЛ ЗАДАЧИ ПО ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ЗИМОЙ - ПЕСКОВ РИА Новости, 01.12.2025
Песков: Путин похвалил командующих группировок войск за действия в зоне СВО