https://ria.ru/20251201/svo-2059050577.html
Подразделения "Востока" ведут уличные бои в Гуляйполе
Подразделения "Востока" ведут уличные бои в Гуляйполе - РИА Новости, 01.12.2025
Подразделения "Востока" ведут уличные бои в Гуляйполе
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 5-Й АРМИИ ГРУППИРОВКИ "ВОСТОК" ВЕДУТ УЛИЧНЫЕ БОИ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГУЛЯЙПОЛЯ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ - ПЕСКОВ РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T22:24:00+03:00
2025-12-01T22:24:00+03:00
2025-12-01T22:24:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058382483_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_ab727bb5da090110f6413fb81efeaa49.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058382483_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_354c5a980b6f78f8400177a96828ae5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Подразделения "Востока" ведут уличные бои в Гуляйполе
Песков: подразделения "Востока" ведут уличные бои в Гуляйполе