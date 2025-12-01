Рейтинг@Mail.ru
Абсолютное большинство украинцев выступает за переговоры, сообщает источник - РИА Новости, 01.12.2025
21:36 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/svo-2059044036.html
Абсолютное большинство украинцев выступает за переговоры, сообщает источник
в мире
россия
украина
ивано-франковск
вооруженные силы украины
россия
украина
ивано-франковск
в мире, россия, украина, ивано-франковск, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Ивано-Франковск, Вооруженные силы Украины
Абсолютное большинство украинцев выступает за переговоры, сообщает источник

Большинство украинцев выступает за мирные переговоры, но боится говорить прямо

© AP Photo / Vadim GhirdaМитинг в Киеве
Митинг в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Митинг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Абсолютное большинство украинцев выступает за заключение мирного договора с Россией, об этом на Украине боятся говорить прямо, но об этом свидетельствуют реакции в соцсетях под соответствующими публикациями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Абсолютное большинство украинцев выступает за мирные переговоры", - сказал собеседник агентства.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Киеве после отставки Ермака не будут думать о мире, заявил Медведчук
Вчера, 07:58
Он отметил, что по украинским соцсетям и Telegram-каналам разлетелось видео украинской блогерши с ником "Бонька", которая в резкой форме осудила противников заключения мирного договора с Россией, фактически призвав пойти на территориальные уступки.
Представитель силовых структур обратил внимание на то, что блогерша родом из Ивано-Франковска, "региона, который изначально не славился хорошим отношением к России и русским".
"Несмотря на множество негативных комментариев в адрес блогерши под постами, мы обратили внимание не на них, а на реакции. Как оказалось, абсолютное большинство украинцев поддерживают ее позицию", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что к такому выводу можно прийти, подсчитав количество положительных реакций и сравнив это число с отрицательными.
"На Украине по-прежнему отсутствует свобода слова. Люди боятся прямо говорить, что больше не верят ни киевскому режиму, ни в мифическую победу ВСУ. Единственный способ выразить свое мнение — это реакции к постам, которые на многих украинских каналах также отключены", - сказал он.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Опрос показал, как европейцы относятся к вступлению Украины в ЕС и НАТО
Вчера, 15:57
 
В миреРоссияУкраинаИвано-ФранковскВооруженные силы Украины
 
 
