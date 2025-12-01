МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Абсолютное большинство украинцев выступает за заключение мирного договора с Россией, об этом на Украине боятся говорить прямо, но об этом свидетельствуют реакции в соцсетях под соответствующими публикациями, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Абсолютное большинство украинцев выступает за мирные переговоры", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по украинским соцсетям и Telegram-каналам разлетелось видео украинской блогерши с ником "Бонька", которая в резкой форме осудила противников заключения мирного договора с Россией , фактически призвав пойти на территориальные уступки.

Представитель силовых структур обратил внимание на то, что блогерша родом из Ивано-Франковска , "региона, который изначально не славился хорошим отношением к России и русским".

"Несмотря на множество негативных комментариев в адрес блогерши под постами, мы обратили внимание не на них, а на реакции. Как оказалось, абсолютное большинство украинцев поддерживают ее позицию", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что к такому выводу можно прийти, подсчитав количество положительных реакций и сравнив это число с отрицательными.