Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе стабилизировали состояние девочки, пострадавшей при атаке ВСУ - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/svo-2058926925.html
В Севастополе стабилизировали состояние девочки, пострадавшей при атаке ВСУ
В Севастополе стабилизировали состояние девочки, пострадавшей при атаке ВСУ - РИА Новости, 01.12.2025
В Севастополе стабилизировали состояние девочки, пострадавшей при атаке ВСУ
Состояние девочки, пострадавшей вчера вечером после атаки ВСУ на Севастополь, стабилизировали, сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:09:00+03:00
2025-12-01T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
москва
михаил развожаев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_0:87:2333:1399_1920x0_80_0_0_0bd8dcdef16e7f0b0eb4a6ce37975531.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_177:0:2158:1486_1920x0_80_0_0_febf42ecb05b6b5911628e3142157fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, москва, михаил развожаев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Москва, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины
В Севастополе стабилизировали состояние девочки, пострадавшей при атаке ВСУ

Врачи стабилизировали состояние девочки, пострадавшей при атаке на Севастополь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Состояние девочки, пострадавшей вчера вечером после атаки ВСУ на Севастополь, стабилизировали, сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что девочку прооперировали, ее состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, рассматривается вопрос о ее транспортировке на лечение в Москву.
"Практически всю ночь занимались операцией. К утру ситуация стабилизировалась", - сказал Денисов на заседании правительства города.
При этом, по его словам, после проведения консультации, медики к пришли к выводу, что пока транспортировка девочки невозможна из-за тяжелого состояния.
"На завтра будем назначать снова телемедицинскую консультацию, если состояние будет стабильное и будут показания к транспортировке, то завтра ее транспортируем", - сказал глава департамента.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМоскваМихаил РазвожаевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала