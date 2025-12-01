В Севастополе стабилизировали состояние девочки, пострадавшей при атаке ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Состояние девочки, пострадавшей вчера вечером после атаки ВСУ на Севастополь, стабилизировали, сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что девочку прооперировали, ее состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, рассматривается вопрос о ее транспортировке на лечение в Москву

"Практически всю ночь занимались операцией. К утру ситуация стабилизировалась", - сказал Денисов на заседании правительства города.

При этом, по его словам, после проведения консультации, медики к пришли к выводу, что пока транспортировка девочки невозможна из-за тяжелого состояния.