В Севастополе стабилизировали состояние девочки, пострадавшей при атаке ВСУ
В Севастополе стабилизировали состояние девочки, пострадавшей при атаке ВСУ - РИА Новости, 01.12.2025
В Севастополе стабилизировали состояние девочки, пострадавшей при атаке ВСУ
Состояние девочки, пострадавшей вчера вечером после атаки ВСУ на Севастополь, стабилизировали, сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:09:00+03:00
2025-12-01T14:09:00+03:00
2025-12-01T14:09:00+03:00
В Севастополе стабилизировали состояние девочки, пострадавшей при атаке ВСУ
Врачи стабилизировали состояние девочки, пострадавшей при атаке на Севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Состояние девочки, пострадавшей вчера вечером после атаки ВСУ на Севастополь, стабилизировали, сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев
сообщал, что девочку прооперировали, ее состояние оценивается как крайне тяжелое и нестабильное, рассматривается вопрос о ее транспортировке на лечение в Москву
.
"Практически всю ночь занимались операцией. К утру ситуация стабилизировалась", - сказал Денисов на заседании правительства города.
При этом, по его словам, после проведения консультации, медики к пришли к выводу, что пока транспортировка девочки невозможна из-за тяжелого состояния.
"На завтра будем назначать снова телемедицинскую консультацию, если состояние будет стабильное и будут показания к транспортировке, то завтра ее транспортируем", - сказал глава департамента.