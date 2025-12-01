Рейтинг@Mail.ru
01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 01.12.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
ВС России нанесли поражение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова - РИА Новости, 01.12.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова
Российские подразделения группировки "Центр" нанесли поражение ВСУ в Красноармейске и Димитрове, уничтожили за сутки до 480 военнослужащих, три боевые... РИА Новости, 01.12.2025
ВС России нанесли поражение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

Подразделения "Центра" нанесли поражение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" нанесли поражение ВСУ в Красноармейске и Димитрове, уничтожили за сутки до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие, сообщило в понедельник Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Артемовка, Родинское, Белицкое, Марьевка, Грузское, Белозерское, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскВооруженные силы УкраиныБезопасностьДимитров
 
 
