01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 01.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга"
ВСУ за сутки потеряли более 210 военных и 5 боевых бронемашин в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга"

МО: ВСУ за сутки потеряли более 210 боевиков в зоне действия войск "Юг"

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 210 военных и 5 боевых бронемашин в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Закотное, Степановка, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер Stryker и два бронетранспортера М113 производства США, уничтожены девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
