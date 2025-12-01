https://ria.ru/20251201/svo-2058894138.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга" - РИА Новости, 01.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Юга"
ВСУ за сутки потеряли более 210 военных и 5 боевых бронемашин в зоне действий "Южной" группировки войск, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2025
