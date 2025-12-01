https://ria.ru/20251201/svo--2059030979.html
Орловская область отправила бойцам СВО генераторы и отопители
Орловская область отправила бойцам СВО генераторы и отопители - РИА Новости, 01.12.2025
Орловская область отправила бойцам СВО генераторы и отопители
Орловская область доставила российским военнослужащим в зону спецоперации генераторы, отопители и инструменты для ремонта техники, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.12.2025
Орловская область отправила бойцам СВО генераторы и отопители
Орловская область отправила в зону СВО генераторы, отопители и инструменты
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Орловская область доставила российским военнослужащим в зону спецоперации генераторы, отопители и инструменты для ремонта техники, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"В состав гуманитарного груза вошло все необходимое для выполнения боевых задач: инверторные генераторы, дизельные отопители, бензопилы, комплекты инструментов для ремонта техники, шины, моторное масло, лопаты, а также предметы индивидуального пользования – термобелье, демисезонная одежда и теплая обувь", – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, помощь отправлена бойцам мотострелкового батальона, которые выполняют задачи на краснолиманском направлении спецоперации.
По данным властей, груз доставили заместитель губернатора Орловской области в правительстве региона по социальной политике Алексей Берестов, руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области Елена Казачкова и директор Центрального стадиона имени В.И. Ленина в городе Орле Александр Родин.