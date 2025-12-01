Орловская область отправила бойцам СВО генераторы и отопители

Доставка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов СВО на краснолиманском направлении

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Орловская область доставила российским военнослужащим в зону спецоперации генераторы, отопители и инструменты для ремонта техники, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В состав гуманитарного груза вошло все необходимое для выполнения боевых задач: инверторные генераторы, дизельные отопители, бензопилы, комплекты инструментов для ремонта техники, шины, моторное масло, лопаты, а также предметы индивидуального пользования – термобелье, демисезонная одежда и теплая обувь", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, помощь отправлена бойцам мотострелкового батальона, которые выполняют задачи на краснолиманском направлении спецоперации.