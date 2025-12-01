Рейтинг@Mail.ru
Орловская область отправила бойцам СВО генераторы и отопители
19:50 01.12.2025
Орловская область отправила бойцам СВО генераторы и отопители
Орловская область отправила бойцам СВО генераторы и отопители - РИА Новости, 01.12.2025
Орловская область отправила бойцам СВО генераторы и отопители
Орловская область доставила российским военнослужащим в зону спецоперации генераторы, отопители и инструменты для ремонта техники, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.12.2025
надежные люди
орловская область
орел
орловская область
орел
орловская область, орел
Надежные люди, Орловская область, Орел
Орловская область отправила бойцам СВО генераторы и отопители

Орловская область отправила в зону СВО генераторы, отопители и инструменты

Доставка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов СВО на краснолиманском направлении
Доставка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов СВО на краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фото : Официальный сайт губернатора и правительства Орловской области
Доставка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов СВО на краснолиманском направлении
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Орловская область доставила российским военнослужащим в зону спецоперации генераторы, отопители и инструменты для ремонта техники, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"В состав гуманитарного груза вошло все необходимое для выполнения боевых задач: инверторные генераторы, дизельные отопители, бензопилы, комплекты инструментов для ремонта техники, шины, моторное масло, лопаты, а также предметы индивидуального пользования – термобелье, демисезонная одежда и теплая обувь", – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, помощь отправлена бойцам мотострелкового батальона, которые выполняют задачи на краснолиманском направлении спецоперации.
По данным властей, груз доставили заместитель губернатора Орловской области в правительстве региона по социальной политике Алексей Берестов, руководитель департамента физической культуры и спорта Орловской области Елена Казачкова и директор Центрального стадиона имени В.И. Ленина в городе Орле Александр Родин.
Надежные людиОрловская областьОрел
 
 
