01.12.2025

Защита свердловского экс-вице-губернатора заявила об ухудшении его здоровья
20:15 01.12.2025 (обновлено: 20:21 01.12.2025)
Защита свердловского экс-вице-губернатора заявила об ухудшении его здоровья
Защита бывшего экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого в мошенничестве, просит провести его освидетельствование в СИЗО в связи с... РИА Новости, 01.12.2025
Защита свердловского экс-вице-губернатора заявила об ухудшении его здоровья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Защита бывшего экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого в мошенничестве, просит провести его освидетельствование в СИЗО в связи с ухудшением здоровья и опасностью для его жизни при дальнейшем нахождении под стражей, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова.
"В администрацию СИЗО №7 было направлено ходатайство о производстве освидетельствования Чемезова О.Л. для установления факта невозможности его дальнейшего содержания под стражей", - сообщила адвокат.
По словам Кириловой, состояние здоровья Чемезова, содержащегося в СИЗО №7 на территории УФСБ Челябинской области, куда он был ранее этапирован из Екатеринбурга, продолжает ухудшаться.
Как уточнила адвокат, Чемезов похудел, что для его состояния критично, выглядит очень плохо, двигается медленно. Она отметила, что причиной ухудшения состояния является "отсутствие надлежащего питания, лекарств и наблюдения врачей".
"Уверена, что дальнейшее содержание под стражей опасно для здоровья и жизни бывшего вице-губернатора Свердловской области", - отметила адвокат.
Центральный районный суд Челябинска 13 ноября продлил Чемезову до 15 февраля срок содержания под стражей. Как передавал корреспондент РИА Новости из зала суда, на процессе Чемезов сообщал, что у него четверо несовершеннолетних детей, а так как его жена находится под домашним арестом по другому уголовному делу, то "их некому водить в школу".
Чемезов проходит по одному делу с бизнесменом и бенефициаром уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексеем Бобровым, председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных и Антоном Боликовым, бывшим гендиректором АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК), дочерней компании АО "Облкоммунэнерго", входящей в "Корпорацию СТС". Им вменяют хищение субсидий, выделенных областным правительством. Своей вины никто из них не признает.
Под домашним арестом находится и гражданская супруга Чемезова, Ирина, обвиняемая в мошенничестве. В свою очередь экс-гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов – в розыске за подозрение в хищении более 20 миллионов рублей, уточняли агентству в силовых структурах.
