Защита свердловского экс-вице-губернатора заявила об ухудшении его здоровья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Защита бывшего экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого в мошенничестве, просит провести его освидетельствование в СИЗО в связи с ухудшением здоровья и опасностью для его жизни при дальнейшем нахождении под стражей, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова.

"В администрацию СИЗО №7 было направлено ходатайство о производстве освидетельствования Чемезова О.Л. для установления факта невозможности его дальнейшего содержания под стражей", - сообщила адвокат.

По словам Кириловой, состояние здоровья Чемезова, содержащегося в СИЗО №7 на территории УФСБ Челябинской области , куда он был ранее этапирован из Екатеринбурга , продолжает ухудшаться.

Как уточнила адвокат, Чемезов похудел, что для его состояния критично, выглядит очень плохо, двигается медленно. Она отметила, что причиной ухудшения состояния является "отсутствие надлежащего питания, лекарств и наблюдения врачей".

"Уверена, что дальнейшее содержание под стражей опасно для здоровья и жизни бывшего вице-губернатора Свердловской области", - отметила адвокат.

Центральный районный суд Челябинска 13 ноября продлил Чемезову до 15 февраля срок содержания под стражей. Как передавал корреспондент РИА Новости из зала суда, на процессе Чемезов сообщал, что у него четверо несовершеннолетних детей, а так как его жена находится под домашним арестом по другому уголовному делу, то "их некому водить в школу".

Чемезов проходит по одному делу с бизнесменом и бенефициаром уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексеем Бобровым , председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных и Антоном Боликовым, бывшим гендиректором АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК), дочерней компании АО "Облкоммунэнерго", входящей в "Корпорацию СТС". Им вменяют хищение субсидий, выделенных областным правительством. Своей вины никто из них не признает.