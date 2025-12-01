https://ria.ru/20251201/sud-2059033285.html
Суд на Украине перевел в закрытый режим заседание по делу Миндича
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Суд на Украине в понедельник перевел в закрытый режим заседание по избранию меры пресечения главному фигуранту дела о коррупции в энергетике, соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, пишет украинское издание "Страна.ua".
В конце ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
объявило в розыск сбежавших с Украины
бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича
и его главного финансиста Александра Цукермана.
"Рассмотрение меры пресечения главному фигуранту дела "Мидас" Миндичу перевели в закрытый режим, поскольку определенная информация может помешать тайне досудебного расследования и безопасности государства. Не исключено, что это связано с тем, что в материалах дела есть вопросы оборонных закупок", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада
19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук
- с должности министра энергетики.