Суд на Украине перевел в закрытый режим заседание по делу Миндича

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Суд на Украине в понедельник перевел в закрытый режим заседание по избранию меры пресечения главному фигуранту дела о коррупции в энергетике, соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, пишет украинское издание "Страна.ua".

"Рассмотрение меры пресечения главному фигуранту дела "Мидас" Миндичу перевели в закрытый режим, поскольку определенная информация может помешать тайне досудебного расследования и безопасности государства. Не исключено, что это связано с тем, что в материалах дела есть вопросы оборонных закупок", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.