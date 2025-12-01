Рейтинг@Mail.ru
Жителя Краснодара осудили за финансирование терроризма
18:55 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/sud-2059021599.html
Жителя Краснодара осудили за финансирование терроризма
Южный окружной военный суд осудил на 5,5 лет исправительной колонии жителя Краснодара, который по религиозным соображениям финансировал терроризм, сообщили в... РИА Новости, 01.12.2025
Жителя Краснодара осудили за финансирование терроризма

КРАСНОДАР, 1 дек – РИА Новости. Южный окружной военный суд осудил на 5,5 лет исправительной колонии жителя Краснодара, который по религиозным соображениям финансировал терроризм, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Как установил суд, в январе 2016 года житель Краснодара Нурмагомед Магомедрасулов по религиозным мотивам, с целью оказания финансовой помощи международной террористической организации "Исламское государство*" перевел со своего расчетного счета 1 тысячу рублей. Деньги были предназначены "участнику указанной террористической организации для финансирования террористической деятельности".
"Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Краснодара Нурмагомеда Магомедрасулова. Он признан виновным по части 1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)… С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к наказанию в виде лишения свободы сроком на срок 5 лет 6 месяцев. Отбывать наказание постановлено в исправительной колонии общего режима", - сообщили в надзорном ведомстве.
* Запрещенная в России террористическая организация.
