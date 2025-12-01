Жителя Краснодара осудили за финансирование терроризма

КРАСНОДАР, 1 дек – РИА Новости. Южный окружной военный суд осудил на 5,5 лет исправительной колонии жителя Краснодара, который по религиозным соображениям финансировал терроризм, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

"Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Краснодара Нурмагомеда Магомедрасулова. Он признан виновным по части 1 статьи 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)… С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к наказанию в виде лишения свободы сроком на срок 5 лет 6 месяцев. Отбывать наказание постановлено в исправительной колонии общего режима", - сообщили в надзорном ведомстве.