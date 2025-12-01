Суд в Москве рассмотрит дело грузчика, обвиняемого в призывах к терроризму

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд рассматривает уголовное дело в отношении 23-летнего грузчика, обвиняемого в призывах к оказанию деятельности против РФ и осуществлению террористической деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мансуру Хаджиеву* было предъявлено обвинение в публичных призывах в сети к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (от трех до шести лет лишения свободы), а также публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета (от пяти до семи лет лишения свободы).
Как следует из озвученного в суде обвинения, Хаджиев* разместил в Telegram комментарий с призывом к оказанию помощи Украине в деятельности против безопасности РФ, а также шесть видеозаписей, в которых содержались публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание деятельности Джохора Дудаева, Аслана Масхадова, Шамиля Басаева и других сторонников независимости Чеченской Республики.
Вину 23-летний Хаджиев* признал в полном объеме, в суде заявил о раскаянии, мотивом преступлений назвал желание набрать подписчиков в соцсетях. Молодой человек долгое время проживал с родителями в Орловской области, в 2020 году переехал в Москву, работал грузчиком в сетевом супермаркете. Вышеуказанные публикации он размещал, находясь в столице.
Ожидается, что обвинение 8 декабря запросит Хаджиеву* наказание на стадии прений сторон.
Хаджиев* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов
