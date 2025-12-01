Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве рассмотрит дело грузчика, обвиняемого в призывах к терроризму - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/sud-2059018660.html
Суд в Москве рассмотрит дело грузчика, обвиняемого в призывах к терроризму
Суд в Москве рассмотрит дело грузчика, обвиняемого в призывах к терроризму - РИА Новости, 01.12.2025
Суд в Москве рассмотрит дело грузчика, обвиняемого в призывах к терроризму
Второй Западный окружной военный суд рассматривает уголовное дело в отношении 23-летнего грузчика, обвиняемого в призывах к оказанию деятельности против РФ и... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T18:48:00+03:00
2025-12-01T18:48:00+03:00
происшествия
россия
украина
орловская область
аслан масхадов
шамиль басаев
telegram
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20250826/moskva-2037652721.html
https://ria.ru/20250722/sud-2030515858.html
россия
украина
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, орловская область, аслан масхадов, шамиль басаев, telegram, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Украина, Орловская область, Аслан Масхадов, Шамиль Басаев, Telegram, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд в Москве рассмотрит дело грузчика, обвиняемого в призывах к терроризму

Суд рассмотрит дело обвиняемого в призывах к терроризму 23-летнего грузчика

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд рассматривает уголовное дело в отношении 23-летнего грузчика, обвиняемого в призывах к оказанию деятельности против РФ и осуществлению террористической деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мансуру Хаджиеву* было предъявлено обвинение в публичных призывах в сети к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (от трех до шести лет лишения свободы), а также публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета (от пяти до семи лет лишения свободы).
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Москве задержали мужчину, призывавшего к убийствам российских военных
26 августа, 13:47
Как следует из озвученного в суде обвинения, Хаджиев* разместил в Telegram комментарий с призывом к оказанию помощи Украине в деятельности против безопасности РФ, а также шесть видеозаписей, в которых содержались публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание деятельности Джохора Дудаева, Аслана Масхадова, Шамиля Басаева и других сторонников независимости Чеченской Республики.
Вину 23-летний Хаджиев* признал в полном объеме, в суде заявил о раскаянии, мотивом преступлений назвал желание набрать подписчиков в соцсетях. Молодой человек долгое время проживал с родителями в Орловской области, в 2020 году переехал в Москву, работал грузчиком в сетевом супермаркете. Вышеуказанные публикации он размещал, находясь в столице.
Ожидается, что обвинение 8 декабря запросит Хаджиеву* наказание на стадии прений сторон.
Хаджиев* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Блогер из Дагестана пойдет под суд за фейки об армии
22 июля, 00:49
 
ПроисшествияРоссияУкраинаОрловская областьАслан МасхадовШамиль БасаевTelegramФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала