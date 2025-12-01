Суд в Москве рассмотрит дело грузчика, обвиняемого в призывах к терроризму

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд рассматривает уголовное дело в отношении 23-летнего грузчика, обвиняемого в призывах к оказанию деятельности против РФ и осуществлению террористической деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Мансуру Хаджиеву* было предъявлено обвинение в публичных призывах в сети к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (от трех до шести лет лишения свободы), а также публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета (от пяти до семи лет лишения свободы).