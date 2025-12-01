https://ria.ru/20251201/sud-2058972479.html
В Омске осудили двух мужчин, по вине которых сгорели 25 домов
В Омске осудили двух мужчин, по вине которых сгорели 25 домов - РИА Новости, 01.12.2025
В Омске осудили двух мужчин, по вине которых сгорели 25 домов
К принудительным работам приговорены двое мужчин, по вине которых 25 домов были уничтожены огнем, погиб человек в результате пожара в микрорайоне... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T16:32:00+03:00
2025-12-01T16:32:00+03:00
2025-12-01T16:32:00+03:00
омск
россия
омская область
В Омске осудили двух мужчин, по вине которых сгорели 25 домов
В Омске осудили двух мужчин, по вине которых сгорели 25 домов и погиб человек
ОМСК, 1 дек - РИА Новости. К принудительным работам приговорены двое мужчин, по вине которых 25 домов были уничтожены огнем, погиб человек в результате пожара в микрорайоне Новоалександровка в Омске, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Суд установил, что 6 мая 2022 года произошел пожар и возгорание сухой травы из-за нарушения правил безопасности во время проведения огневых работ на территории насосной станции, входящей в котельный цех структурного подразделения "ТЭЦ-4" АО "ТГК-11". Огонь распространился на ближайшие дома по улице Новоалександровская в Омске. В результате пожара погиб 65-летний мужчина, уничтожено 25 домов, 37 человек лишились имущества на сумму более 100 миллионов рублей.
"Суд вынес приговор сотруднику структурного подразделения теплоэнергетической компании и сотруднику коммерческой организации. Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев и 1 года 11 месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы ежемесячно", – сообщили в пресс-службе.
Кроме того, суд обязал выплатить пострадавшим компенсацию материального ущерба и морального вреда на общую сумму более 18 миллионов рублей.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, начальник цеха АО "ТГК-11", получивший почти три года принудительных работ, ранее был оправдан, суд также запретил ему 2,5 года заниматься организацией и производством огневых работ.
Мужчин признали виновными по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека).