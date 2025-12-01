Рейтинг@Mail.ru
Слесаря ждет суд по делу о гибели пяти человек при взрыве газа в Черкесске
15:16 01.12.2025 (обновлено: 15:17 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/sud-2058947004.html
Слесаря ждет суд по делу о гибели пяти человек при взрыве газа в Черкесске
Слесаря ждет суд по делу о гибели пяти человек при взрыве газа в Черкесске - РИА Новости, 01.12.2025
Слесаря ждет суд по делу о гибели пяти человек при взрыве газа в Черкесске
Слесаря ждет суд по делу о гибели пяти человек в результате взрыва газа в доме в Черкесске в октябре 2024 года, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 01.12.2025
происшествия, черкесск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Черкесск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Слесаря ждет суд по делу о гибели пяти человек при взрыве газа в Черкесске

Слесаря ждет суд по делу о гибели 5 человек при взрыве газа в Черкесске в 2024 г

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Слесаря ждет суд по делу о гибели пяти человек в результате взрыва газа в доме в Черкесске в октябре 2024 года, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении слесаря газораспределительной организации... Собранная в ходе следствия доказательственная база признана достаточной для утверждения обвинительного заключения, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Он обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным следствия, 12 сентября 2023 года обвиняемый в ходе техобслуживания газового оборудования в квартире дома по улице Лободина в Черкесске должным образом не проверил газовый шланг, используемый для присоединения плиты к газопроводу, однако тот имел технические неисправности. Вместо приостановления подачи газа в квартиру мужчина составил акт о якобы выполненном техобслуживании оборудования в полном объеме. В результате произошла разгерметизация оборудования, что повлекло утечку и скопление газа в квартире.
В результате 31 октября 2024 года произошел взрыв газа и частичное обрушение многоквартирного дома, в результате которого 11 жильцов пострадали, пятеро из них скончались.
Собственник квартиры в Астрахани, где взорвался газ, не признал вину
8 июля, 05:44
