Сотрудники МЧС России проводят спасательные работы и разбор завалов на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме по улице Лободина в Черкесске

Сотрудники МЧС России проводят спасательные работы и разбор завалов на месте взрыва газа в многоквартирном жилом доме по улице Лободина в Черкесске

Слесаря ждет суд по делу о гибели пяти человек при взрыве газа в Черкесске

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Слесаря ждет суд по делу о гибели пяти человек в результате взрыва газа в доме в Черкесске в октябре 2024 года, сообщили РИА Новости в СК РФ.

« "Завершено расследование уголовного дела в отношении слесаря газораспределительной организации... Собранная в ходе следствия доказательственная база признана достаточной для утверждения обвинительного заключения, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Он обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, 12 сентября 2023 года обвиняемый в ходе техобслуживания газового оборудования в квартире дома по улице Лободина в Черкесске должным образом не проверил газовый шланг, используемый для присоединения плиты к газопроводу, однако тот имел технические неисправности. Вместо приостановления подачи газа в квартиру мужчина составил акт о якобы выполненном техобслуживании оборудования в полном объеме. В результате произошла разгерметизация оборудования, что повлекло утечку и скопление газа в квартире.