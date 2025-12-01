Грузия подаст на Би-би-си в суд за фейк

ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" заявила в понедельник, что подаст иски в международные суды против вещательной корпорации Би-би-си за статью, в которой сообщалось, что в ходе разгона антиправительственных митингов в Тбилиси в 2024 году власти страны якобы использовали против протестующих химические вещества.

Накануне Би-би-си опубликовала материал, в котором утверждалось, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в прошлом году власти Грузии могли использовать химическое оружие времён Первой мировой войны.

"Би-би-си опубликовала статью, в которой, помимо ряда абсурдных и ложных сведений, содержатся обвинения в адрес грузинских властей в том, что министерство внутренних дел якобы применяло "химические вещества" против агрессивно настроенных протестующих во время незаконных митингов… Этот грязный пропагандистский материал является попыткой очернить грузинское правительство, грузинскую полицию и, что самое главное, государственность Грузии. Мы приняли решение начать в отношении лживого СМИ правовой спор в международных судах", - говорится в заявлении партии.

"Грузинская мечта" сообщает, что власти используют все возможные законные способы, чтобы привлечь к ответственности СМИ "за распространение грязных, лживых обвинений".

"Очевидно, что так называемое СМИ, ставшее инструментом пропаганды "Глубинного государства", не представило никаких фактов, подтверждающих это тяжкое обвинение. Более того, все предположения основаны на мнениях конкретных лиц…", - отмечено в заявлении.