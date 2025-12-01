https://ria.ru/20251201/sud-2058933215.html
Внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве, продлили арест
САМАРА, 1 дек - РИА Новости. Самарский районный суд Самары продлил до 2 февраля 2026 года арест внучке экс-мэра города Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих бабушки и дедушки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил… продлить срок содержания под стражей Тарховой по 2 февраля 2026 года включительно", - сказала судья.
Как сообщали в СУСК России
по Самарской области
, 31 января друг бывшего мэра Самары
заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов
и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
В СК
РФ сообщали, что 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели из-за рубежа давала советы предполагаемым исполнителям убийства - своему племяннику Дмитрию Метревели и внучке Виктора Тархова. По версии следствия, они отравили потерпевших, чтобы завладеть их имуществом, заморозили тела с помощью азота, а затем расчленили и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре.
Светлана и Дмитрий Метревели, проживающие за пределами России, объявлены в международный розыск. По ходатайству следователя суд заочно арестовал Дмитрия Метревели.
В июне СК РФ сообщил о новой фигурантке в деле - 78-летней Таисии Киселевой, которая является родственницей Дмитрия и Светланы Метревели. По данным следствия, женщина, действуя в сговоре с внучкой Тарховых и другими лицами, мошенническим путем завладела автомобилем супруги экс-мэра и продала его местному жителю более чем за один миллион рублей. Киселевой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), она находится под домашним арестом. От дачи показаний фигурантка отказалась.