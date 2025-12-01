Рейтинг@Mail.ru
Внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве, продлили арест - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/sud-2058933215.html
Внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве, продлили арест
Внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве, продлили арест - РИА Новости, 01.12.2025
Внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве, продлили арест
Самарский районный суд Самары продлил до 2 февраля 2026 года арест внучке экс-мэра города Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих бабушки и дедушки,... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T14:27:00+03:00
2025-12-01T14:27:00+03:00
происшествия
россия
самара
самарская область
виктор тархов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008351372_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_f19332ce4a905c184345606b2ee41865.jpg
https://ria.ru/20251201/sud-2058882418.html
https://ria.ru/20251129/sulejmanov-2058553318.html
россия
самара
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008351372_0:0:2695:2022_1920x0_80_0_0_1fe1cddec0bad7748ac3d1c264fdfb16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, самара, самарская область, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, Виктор Тархов, Следственный комитет России (СК РФ)
Внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве, продлили арест

Внучке экс-мэра Самары Тарховой продлили арест по делу об убийстве

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВнучка убитого экс-мэра Виктора Тархова Екатерина во время заседания Самарского областного суда
Внучка убитого экс-мэра Виктора Тархова Екатерина во время заседания Самарского областного суда - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Внучка убитого экс-мэра Виктора Тархова Екатерина во время заседания Самарского областного суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 1 дек - РИА Новости. Самарский районный суд Самары продлил до 2 февраля 2026 года арест внучке экс-мэра города Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих бабушки и дедушки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил… продлить срок содержания под стражей Тарховой по 2 февраля 2026 года включительно", - сказала судья.
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Ангарскому маньяку добавили десять лет к сроку за убийство двух женщин
Вчера, 11:30
Как сообщали в СУСК России по Самарской области, 31 января друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. Выяснилось, что Виктор Тархов и его жена в последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следователи возбудили уголовное дело, по подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых. Позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
В СК РФ сообщали, что 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели из-за рубежа давала советы предполагаемым исполнителям убийства - своему племяннику Дмитрию Метревели и внучке Виктора Тархова. По версии следствия, они отравили потерпевших, чтобы завладеть их имуществом, заморозили тела с помощью азота, а затем расчленили и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре.
Светлана и Дмитрий Метревели, проживающие за пределами России, объявлены в международный розыск. По ходатайству следователя суд заочно арестовал Дмитрия Метревели.
В июне СК РФ сообщил о новой фигурантке в деле - 78-летней Таисии Киселевой, которая является родственницей Дмитрия и Светланы Метревели. По данным следствия, женщина, действуя в сговоре с внучкой Тарховых и другими лицами, мошенническим путем завладела автомобилем супруги экс-мэра и продала его местному жителю более чем за один миллион рублей. Киселевой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), она находится под домашним арестом. От дачи показаний фигурантка отказалась.
Ибрагим Сулейманов в суде - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Миллиардера Сулейманова обвинили в двух убийствах
29 ноября, 05:01
 
ПроисшествияРоссияСамараСамарская областьВиктор ТарховСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала