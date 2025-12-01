Рейтинг@Mail.ru
Экс-начальнику СИЗО-1 и его заму вынесли приговор за пытки над заключенными
13:54 01.12.2025
Экс-начальнику СИЗО-1 и его заму вынесли приговор за пытки над заключенными
происшествия
иркутск
иркутская область
россия
иркутск
иркутская область
россия
происшествия, иркутск, иркутская область, россия
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Россия
ИРКУТСК, 1 дек - РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил бывшего начальника СИЗО-1, где к заключенным применялись пытки, к 5 годам колонии и его заместителя - к 4,5 годам колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.
Суд в Иркутске рассмотрел уголовное дело экс-начальника СИЗО-1 и его заместителя, которые обвинялись по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Судебное следствие по делу длилось около трех лет.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Троих жителей Иркутской области осудили за подготовку терактов
28 ноября, 12:08
"Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ. Экс-начальнику СИЗО-1 назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет... в исправительной колонии общего режима… Бывшему заместителю начальника СИЗО назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года шесть месяцев... в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Также им назначено дополнительное наказание - на два года лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти.
Осужденные взяты под стражу в зале суда.
Кроме того, суд удовлетворил иски шестерых потерпевших о взыскании компенсации морального вреда в размере 350 тысяч рублей каждому. Исковые заявления других потерпевших передали для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Ранее сообщалось, что в ходе проверки соблюдения прав человека в учреждениях ГУФСИН по Иркутской области от работы отстранили руководителей СИЗО-1 Иркутска. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об экс-начальнике СИЗО-1 Игоре Мокееве и его экс-заместителе Антоне Самаре. Также в ходе проверок в местах лишения свободы региона были установлены более 40 человек, применявших насилие к заключенным.
Материалы уголовного дела бывших начальника СИЗО-1 и его зама составили, по данным суда, более 30 томов. Потерпевшими по делу признаны 24 осужденных, отбывавших в тот период наказание в СИЗО-1.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Иркутске арестовали мужчин, обстрелявших машину, в которой ехали девушки
24 ноября, 14:26
 
ПроисшествияИркутскИркутская областьРоссия
 
 
