Экс-начальнику СИЗО-1 и его заму вынесли приговор за пытки над заключенными

ИРКУТСК, 1 дек - РИА Новости. Суд в Иркутске приговорил бывшего начальника СИЗО-1, где к заключенным применялись пытки, к 5 годам колонии и его заместителя - к 4,5 годам колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Суд в Иркутске рассмотрел уголовное дело экс-начальника СИЗО-1 и его заместителя, которые обвинялись по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Судебное следствие по делу длилось около трех лет.

"Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ . Экс-начальнику СИЗО-1 назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет... в исправительной колонии общего режима… Бывшему заместителю начальника СИЗО назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года шесть месяцев... в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Также им назначено дополнительное наказание - на два года лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти.

Осужденные взяты под стражу в зале суда.

Кроме того, суд удовлетворил иски шестерых потерпевших о взыскании компенсации морального вреда в размере 350 тысяч рублей каждому. Исковые заявления других потерпевших передали для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее сообщалось, что в ходе проверки соблюдения прав человека в учреждениях ГУФСИН по Иркутской области от работы отстранили руководителей СИЗО-1 Иркутска. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет об экс-начальнике СИЗО-1 Игоре Мокееве и его экс-заместителе Антоне Самаре. Также в ходе проверок в местах лишения свободы региона были установлены более 40 человек, применявших насилие к заключенным.