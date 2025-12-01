Сотрудники СК России по Архангельской области на месте происшествия в техникуме. Архивное фото

Сотрудники СК России по Архангельской области на месте происшествия в техникуме

Дело напавшего на техникум в Архангельске передали в суд

МУРМАНСК, 1 дек - РИА Новости. Дело юноши, напавшего в сентябре на педагогов и студентов техникума в Архангельске, передано в суд, он обвиняется в участии в террористической организации, сообщили в региональном СУСК РФ.

Сообщается, что региональными следственными органами СКР завершено расследование уголовного дела в отношении обвинению 18-летнего жителя Архангельской области . Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, пп. "а, б, л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство четырех лиц, в том числе в связи с выполнением общественного долга и по мотивам идеологической ненависти) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

"Следствием установлено, что с 2021 года обвиняемый, являясь приверженцем идеологии движения, признанного террористической организацией, на своих страницах в социальных сетях размещал изображения и видеофайлы, пропагандирующие его деятельность", - говорится в сообщении.

Утром 29 сентября юноша, используя студенческий билет, который не сдал после отчисления из техникума, воспользовавшись заранее подготовленными кухонным ножом и экипировкой, нанес ножевые ранения "из идеологической ненависти" преподавателю техникума. Его действия пытались пресечь работник техникума и студенты, ставшие очевидцами преступления.

После этого обвиняемый ударил ножом женщину-воспитателя, а также пытался причинить ножевые ранения двум студентам, которым удалось его задержать на улице и удерживать до приезда сотрудников правоохранительных органов. Пострадавшим женщинам потребовалась медицинская помощь. Юноши, которые проявили активную гражданскую позицию, не пострадали.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. На период следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.