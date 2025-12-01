Рейтинг@Mail.ru
Дело напавшего на техникум в Архангельске передали в суд - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/sud-2058895943.html
Дело напавшего на техникум в Архангельске передали в суд
Дело напавшего на техникум в Архангельске передали в суд - РИА Новости, 01.12.2025
Дело напавшего на техникум в Архангельске передали в суд
Дело юноши, напавшего в сентябре на педагогов и студентов техникума в Архангельске, передано в суд, он обвиняется в участии в террористической организации,... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T12:15:00+03:00
2025-12-01T12:15:00+03:00
происшествия
россия
мурманск
архангельск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045063137_5:0:1888:1059_1920x0_80_0_0_8dafadefed798efd11d278038afc8101.jpg
https://ria.ru/20251127/sud-2058056281.html
https://ria.ru/20251119/svyaschennik-2056012774.html
россия
мурманск
архангельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045063137_240:0:1652:1059_1920x0_80_0_0_1964edf063b4a7304b3759c84a26907c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мурманск, архангельск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Мурманск, Архангельск, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело напавшего на техникум в Архангельске передали в суд

СК: дело напавшего на педагогов техникума в Архангельске передали в суд

© Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО/TelegramСотрудники СК России по Архангельской области на месте происшествия в техникуме
Сотрудники СК России по Архангельской области на месте происшествия в техникуме - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Следственное управление СК России по Архангельской области и НАО/Telegram
Сотрудники СК России по Архангельской области на месте происшествия в техникуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 1 дек - РИА Новости. Дело юноши, напавшего в сентябре на педагогов и студентов техникума в Архангельске, передано в суд, он обвиняется в участии в террористической организации, сообщили в региональном СУСК РФ.
Сообщается, что региональными следственными органами СКР завершено расследование уголовного дела в отношении обвинению 18-летнего жителя Архангельской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, пп. "а, б, л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство четырех лиц, в том числе в связи с выполнением общественного долга и по мотивам идеологической ненависти) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).
Студентка МГОУ Полина Костикова - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Вербовавшая новобранцев в РДК* студентка предстанет перед судом
27 ноября, 15:21
"Следствием установлено, что с 2021 года обвиняемый, являясь приверженцем идеологии движения, признанного террористической организацией, на своих страницах в социальных сетях размещал изображения и видеофайлы, пропагандирующие его деятельность", - говорится в сообщении.
Утром 29 сентября юноша, используя студенческий билет, который не сдал после отчисления из техникума, воспользовавшись заранее подготовленными кухонным ножом и экипировкой, нанес ножевые ранения "из идеологической ненависти" преподавателю техникума. Его действия пытались пресечь работник техникума и студенты, ставшие очевидцами преступления.
После этого обвиняемый ударил ножом женщину-воспитателя, а также пытался причинить ножевые ранения двум студентам, которым удалось его задержать на улице и удерживать до приезда сотрудников правоохранительных органов. Пострадавшим женщинам потребовалась медицинская помощь. Юноши, которые проявили активную гражданскую позицию, не пострадали.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. На период следствия в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК.
Задержание лишенного сана священника, вербовавшего жителей Кубани - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
РПЦ прокомментировала задержание священника на Кубани за вербовку в РДК*
19 ноября, 14:18
 
ПроисшествияРоссияМурманскАрхангельскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала