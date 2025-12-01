Подельнице экс-зампреда пермского правительства заочно вынесли приговор

ПЕРМЬ, 1 дек - РИА Новости. Бывшего директора фонда "Содействие ХХI век" Елену Найданову, которая вместе с бывшим зампредседателя правительства Пермского края Еленой Лопаевой проходила по делу о хищениях в фонде, заочно приговорили к трем годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.