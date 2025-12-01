https://ria.ru/20251201/sud-2058883876.html
Подельнице экс-зампреда пермского правительства заочно вынесли приговор
ПЕРМЬ, 1 дек - РИА Новости. Бывшего директора фонда "Содействие ХХI век" Елену Найданову, которая вместе с бывшим зампредседателя правительства Пермского края Еленой Лопаевой проходила по делу о хищениях в фонде, заочно приговорили к трем годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.
Ленинский районный суд Перми
в начале 2024 года признал Лопаеву виновной в присвоении средств благотворительного фонда "Содействие - ХХI век". Речь шла о 67 миллионах рублей. Женщине назначили четыре года колонии и штраф 500 тысяч рублей. В 2025 году ей смягчили наказание, заменив неотбытую часть на ограничение свободы сроком на 2,5 года и 12 дней. Второй фигуранткой была Найданова, но она скрылась от правосудия, уехав из страны в 2023 году.
"Ее приговорили к трем годам колонии общего режима", - рассказали в суде.
Обвиняемую судили заочно.