Ангарскому маньяку добавили десять лет к сроку за убийство двух женщин

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 10 годам за убийство еще двух женщин в 2008 году ангарского маньяка Попкова, отбывающего пожизненный срок, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Михаилу Попкову. Он признан виновным в совершении в 2008 году преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)... Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в колонии особого режима, по совокупности приговоров окончательно Попкову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.
Установлено, что в августе 2008 года обвиняемый подъехал на автомобиле к участку на Московском тракте в Ангарске, чтобы поменять пробитое колесо. Там он встретил двух ранее ему незнакомых 27-летних женщин. Отмечается, что в ходе знакомства между ними произошла ссора. Подчеркивается, что "пока одна из женщин сидела в салоне его автомобиля, маньяк накинул на шею ее подруге, находившейся на улице, веревку и стал стягивать ее концы". Подчеркивается, что, убедившись, что та не подает признаков жизни, Попков вернулся к авто, вывел из него вторую жертву и аналогично убил ее.