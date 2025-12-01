Рейтинг@Mail.ru
Уголовное преследование бизнесмена Щепотина прекратили по срокам давности - РИА Новости, 01.12.2025
10:17 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/sud-2058860256.html
Уголовное преследование бизнесмена Щепотина прекратили по срокам давности
Уголовное преследование бизнесмена Щепотина прекратили по срокам давности - РИА Новости, 01.12.2025
Уголовное преследование бизнесмена Щепотина прекратили по срокам давности
Центральный районный суд Сочи прекратил уголовное преследование бизнесмена Алексея Щепотина, обвиняемого в мошенничестве с участком, часть которого относится к... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T10:17:00+03:00
2025-12-01T10:17:00+03:00
происшествия
красная поляна
россия
московская область (подмосковье)
александр чернов
краснодарский краевой суд
генеральная прокуратура рф
красная поляна
россия
московская область (подмосковье)
происшествия, красная поляна, россия, московская область (подмосковье), александр чернов, краснодарский краевой суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Красная Поляна, Россия, Московская область (Подмосковье), Александр Чернов, Краснодарский краевой суд, Генеральная прокуратура РФ
Уголовное преследование бизнесмена Щепотина прекратили по срокам давности

Суд Сочи прекратил уголовное преследование Щепотина по срокам давности

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Центральный районный суд Сочи прекратил уголовное преследование бизнесмена Алексея Щепотина, обвиняемого в мошенничестве с участком, часть которого относится к границам земель Сочинского национального парка, после истечения сроков давности уголовного дела, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как пишет газета "Коммерсант", Алексей Щепотин является зятем экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.
Юрий Напсо - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Экс-депутат Госдумы Напсо незаконно завладел земельными участками в Сочи
12 октября, 10:47
"Адвокатом обвиняемого в ходе предварительного слушания заявлено письменное ходатайство о прекращении уголовного дела по обвинению Щепотина А.В. ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, так как… прошло десять лет с даты его совершения. Прекратить уголовное дело в отношении Щепотина А. В… обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования... В соответствии со статьей 78 Уголовного кодекса Российской Федерации освободить Щепотина А.В. от уголовной ответственности", - говорится в материалах суда.
По информации в судебных документах, обвиняемый действовал в составе группы по предварительному сговору с неустановленным лицом, он приобрел право на земельный участок, расположенный в поселке Красная Поляна. Это удалось реализовать, поскольку Щепотин скрыл от суда, что часть данного земельного участка находится в пределах федеральной собственности, а именно на территории Сочинского национального парка.
Из решения суда также следует, что Щепотин причинил Российской Федерации ущерб в особо крупном размере, а освобождение от уголовной ответственности не будет являться реабилитирующим основанием.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ на прошлой неделе прекратила отставку бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, нарушавшего антикоррупционные запреты.
Красногорский суд Московской области ранее обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову и его семье, стоимостью более 7 миллиардов рублей. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, указавшая, что в 1994-2019 годах, когда Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд, он не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты, использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность, занимаясь коммерческой деятельностью, и привлек родственников и доверенных лиц, чтобы завуалировать участие в ней. Заработанные незаконным предпринимательством деньги он использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимости, которые вовлек в коммерческий оборот.
Рубен Татулян - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Суд утвердил изъятие недвижимости беглого сочинского бизнесмена
24 октября, 07:10
 
ПроисшествияКрасная ПолянаРоссияМосковская область (Подмосковье)Александр ЧерновКраснодарский краевой судГенеральная прокуратура РФ
 
 
