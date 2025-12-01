Уголовное преследование бизнесмена Щепотина прекратили по срокам давности

СОЧИ, 1 дек - РИА Новости. Центральный районный суд Сочи прекратил уголовное преследование бизнесмена Алексея Щепотина, обвиняемого в мошенничестве с участком, часть которого относится к границам земель Сочинского национального парка, после истечения сроков давности уголовного дела, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Адвокатом обвиняемого в ходе предварительного слушания заявлено письменное ходатайство о прекращении уголовного дела по обвинению Щепотина А.В. ввиду истечения сроков давности уголовного преследования, так как… прошло десять лет с даты его совершения. Прекратить уголовное дело в отношении Щепотина А. В… обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования... В соответствии со статьей 78 Уголовного кодекса Российской Федерации освободить Щепотина А.В. от уголовной ответственности", - говорится в материалах суда.