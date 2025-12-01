Чувашского студента, обманутого мошенниками, отправили под домашний арест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек – РИА Новости. Обманутый телефонными мошенниками студент-первокурсник из Чувашии сначала перевел им свои деньги, а потом полез искать деньги в квартирах соседей, якобы помогавших военным с Украины, сообщает МВД республики.

В конце ноября 18-летний уроженец города Алатырь стал жертвой телефонного мошенничества и в течение двух дней перевел на счета неизвестных не только свыше 100 тысяч рублей своих сбережений, но и 65 тысяч рублей, принадлежащих матери.

« "Осознав, что его обманули, 18-летний юноша не обратился в полицию, а продолжил общение со звонившими в надежде вернуть похищенные средства. Для этого первокурснику посоветовали "искать" деньги в квартирах, хозяева которых якобы связаны с финансированием ВСУ", - говорится в сообщении.

В течение часа парень, разбив окна, пытался совершить две квартирные кражи в родном городе, но не смог довести до конца свой преступный умысел, а в третьей квартире похитил 130 тысяч рублей, которые также отправил на указанные ему счета.

Злоумышленника опознали и задержали сотрудники уголовного розыска.