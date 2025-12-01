Рейтинг@Mail.ru
Чувашского студента, обманутого мошенниками, отправили под домашний арест - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/student-2059010853.html
Чувашского студента, обманутого мошенниками, отправили под домашний арест
Чувашского студента, обманутого мошенниками, отправили под домашний арест - РИА Новости, 01.12.2025
Чувашского студента, обманутого мошенниками, отправили под домашний арест
Обманутый телефонными мошенниками студент-первокурсник из Чувашии сначала перевел им свои деньги, а потом полез искать деньги в квартирах соседей, якобы... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T18:24:00+03:00
2025-12-01T18:24:00+03:00
происшествия
украина
алатырь
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251009/mvd-2047177694.html
https://ria.ru/20250312/moshenniki-2004519540.html
украина
алатырь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, украина, алатырь, вооруженные силы украины
Происшествия, Украина, Алатырь, Вооруженные силы Украины
Чувашского студента, обманутого мошенниками, отправили под домашний арест

Мошенники убедили чувашского студента ограбить якобы финансировавших ВСУ соседей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек – РИА Новости. Обманутый телефонными мошенниками студент-первокурсник из Чувашии сначала перевел им свои деньги, а потом полез искать деньги в квартирах соседей, якобы помогавших военным с Украины, сообщает МВД республики.
В конце ноября 18-летний уроженец города Алатырь стал жертвой телефонного мошенничества и в течение двух дней перевел на счета неизвестных не только свыше 100 тысяч рублей своих сбережений, но и 65 тысяч рублей, принадлежащих матери.
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В МВД раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов
9 октября, 02:39
«

"Осознав, что его обманули, 18-летний юноша не обратился в полицию, а продолжил общение со звонившими в надежде вернуть похищенные средства. Для этого первокурснику посоветовали "искать" деньги в квартирах, хозяева которых якобы связаны с финансированием ВСУ", - говорится в сообщении.

В течение часа парень, разбив окна, пытался совершить две квартирные кражи в родном городе, но не смог довести до конца свой преступный умысел, а в третьей квартире похитил 130 тысяч рублей, которые также отправил на указанные ему счета.
Злоумышленника опознали и задержали сотрудники уголовного розыска.
"В отношении студента возбуждено уголовное дело по трем эпизодам краж и покушений на них. По ходатайству следователя юноше избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - отмечается в сообщении.
Самозапрет на кредиты через Госуслуги - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Самозапрет на кредиты спас студентку от мошенников, сообщили в МВД
12 марта, 13:49
 
ПроисшествияУкраинаАлатырьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала