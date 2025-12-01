Рейтинг@Mail.ru
Средние ставки по вкладам в топ-20 банках продолжили рост
17:07 01.12.2025
Средние ставки по вкладам в топ-20 банках продолжили рост
Средние ставки по вкладам в топ-20 банках продолжили рост - РИА Новости, 01.12.2025
Средние ставки по вкладам в топ-20 банках продолжили рост
Средние ставки по вкладам в топ-20 банках России сроком на три месяца, полгода и год в начале декабря продолжили расти, сообщает финансовый маркетплейс... РИА Новости, 01.12.2025
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Средние ставки по вкладам в топ-20 банках продолжили рост

«Финуслуги»: средние ставки по вкладам в топ-20 банках продолжают расти

Надпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Средние ставки по вкладам в топ-20 банках России сроком на три месяца, полгода и год в начале декабря продолжили расти, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"Средние ставки по вкладам в топ-20 банках по объему розничного депозитного портфеля в начале декабря продолжили рост. Так, согласно индексу "Финуслуг", за неделю с 21 ноября по 1 декабря средние ставки по вкладам со сроком на три месяца выросли на 0,16 процентного пункта, до 15,30% годовых, со сроком на полгода - на 0,01 процентных пункта, до 14,67% годовых, на год - на 0,06 процентного пункта, до 13,33% годовых", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что средние ставки по вкладам на два и три года за неделю практически не показали динамики, составив 10,92% и 10,19% соответственно.
Минимальная ставка по вкладам на три месяца в топ-20 банках на 1 декабря 2025 года составила 13,7%, максимальная – 17%. В расчете учитываются ставки по вкладам без спецусловий на сумму 100 тысяч рублей, отмечается в сообщении. По остальным срокам вкладов (от шести месяцев до двух лет включительно) максимальные ставки в топ-20 находятся в диапазоне 14,5-17% годовых.
"После заседания Банка России, ставки по вкладам со сроком от трех месяцев до двух лет выросли в среднем на 0,07-0,77 процентного пункта", - говорится в сообщении.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
