Средние ставки по вкладам в топ-20 банках продолжили рост

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Средние ставки по вкладам в топ-20 банках России сроком на три месяца, полгода и год в начале декабря продолжили расти, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
"Средние ставки по вкладам в топ-20 банках по объему розничного депозитного портфеля в начале декабря продолжили рост. Так, согласно индексу "Финуслуг", за неделю с 21 ноября по 1 декабря средние ставки по вкладам со сроком на три месяца выросли на 0,16 процентного пункта, до 15,30% годовых, со сроком на полгода - на 0,01 процентных пункта, до 14,67% годовых, на год - на 0,06 процентного пункта, до 13,33% годовых", - говорится в сообщении.
ВТБ повысил ставки по вкладам
Вчера, 09:50
Также сообщается, что средние ставки по вкладам на два и три года за неделю практически не показали динамики, составив 10,92% и 10,19% соответственно.
Минимальная ставка по вкладам на три месяца в топ-20 банках на 1 декабря 2025 года составила 13,7%, максимальная – 17%. В расчете учитываются ставки по вкладам без спецусловий на сумму 100 тысяч рублей, отмечается в сообщении. По остальным срокам вкладов (от шести месяцев до двух лет включительно) максимальные ставки в топ-20 находятся в диапазоне 14,5-17% годовых.
"После заседания Банка России, ставки по вкладам со сроком от трех месяцев до двух лет выросли в среднем на 0,07-0,77 процентного пункта", - говорится в сообщении.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Эксперт рассказала, как вернуть уплаченные налоги по вкладам
29 ноября, 04:18