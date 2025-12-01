Средние ставки по вкладам в топ-20 банках продолжили рост

Также сообщается, что средние ставки по вкладам на два и три года за неделю практически не показали динамики, составив 10,92% и 10,19% соответственно.

Минимальная ставка по вкладам на три месяца в топ-20 банках на 1 декабря 2025 года составила 13,7%, максимальная – 17%. В расчете учитываются ставки по вкладам без спецусловий на сумму 100 тысяч рублей, отмечается в сообщении. По остальным срокам вкладов (от шести месяцев до двух лет включительно) максимальные ставки в топ-20 находятся в диапазоне 14,5-17% годовых.