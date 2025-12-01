Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне афганоамериканцы создали мемориал погибшей служащей нацгвардии - РИА Новости, 02.12.2025
23:26 01.12.2025 (обновлено: 01:34 02.12.2025)
В Вашингтоне афганоамериканцы создали мемориал погибшей служащей нацгвардии
в мире, сша, афганистан, джо байден, дональд трамп, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Афганистан, Джо Байден, Дональд Трамп, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Афганоамериканское сообщество создало в американской столице у станции метро вблизи Белого дома стихийный мемориал погибшей в результате стрельбы служащей нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
Стрельба произошла 26 ноября в нескольких сотнях метров от Белого дома. Президент США Дональд Трамп назвал случившееся актом террора. Нацгвардейцы были вооружены и при исполнении. Расследовать эпизод будут как нападение на представителя федеральных правоохранительных органов и по статье о терроризме.
Обстановка возле места стрельбы в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
США не принимают беженцев из Афганистана со дня инаугурации Трампа
28 ноября, 00:48
Подозреваемому в нападении на нацгвардейцев 29 лет, он прибыл из Афганистана в 2021 году после вывода американских сил из республики. Предыдущую администрацию во главе с Джо Байденом критикуют за недостаточную проверку беженцев. В результате нападения мужчины с револьвером тяжелые ранения получили 20-летняя девушка-нацгвардеец и 24-летний боец-мужчина, сообщили правоохранители. Позже Трамп сообщил, что девушка скончалась, врачи борются за жизнь ее коллеги.
Сейчас жители Вашингтона и окрестностей несут цветы - розы и гвоздики разных цветов - к стихийному мемориалу у выхода из метро Farragut West. Табличку с фото 20-летней служащей Сары Бекстром, родом из Западной Вирджинии, установило сообщество афганоамериканцев по центру стихийного чествования ее памяти. На ней говорится, что они "выражают солидарность с ее семьей и близкими".
Также к мемориалу, который вырос у стрит-арт инсталляции "Farragut Forest", жители приносят маленькие американские флаги и рукописные записки.
Газета New York Post со ссылкой на внутренние данные министерства внутренней безопасности США ранее сообщила, что более 5 тысяч афганских граждан, прибывших в Штаты с 2021 года, были классифицированы американскими силовиками как возможная угроза национальной безопасности.
Уроженец Афганистана, обвиняемый в нападении на бойцов Национальной гвардии США рядом с Белым домом - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
МВБ: напавший на бойцов Нацгвардии у Белого дома радикализировался в США
30 ноября, 18:21
 
В миреСШААфганистанДжо БайденДональд ТрампСтрельба у Белого дома в Вашингтоне
 
 
