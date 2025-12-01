https://ria.ru/20251201/ssha-2059053534.html
Макрон обсудил с Трампом ситуацию на Украине, пишет Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с президентом США Дональдом Трампом, лидеры обсудили ситуацию на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T22:53:00+03:00
