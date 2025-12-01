Рейтинг@Mail.ru
Макрон обсудил с Трампом ситуацию на Украине, пишет Reuters
22:53 01.12.2025
Макрон обсудил с Трампом ситуацию на Украине, пишет Reuters
в мире
украина
франция
дональд трамп
эммануэль макрон
стив уиткофф
сша
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
франция
сша
в мире, украина, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, стив уиткофф, сша, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Стив Уиткофф, США, Совет национальной безопасности и обороны Украины
© Getty Images / Chip SomodevillaДональд Трамп и Эммануэль Макрон
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с президентом США Дональдом Трампом, лидеры обсудили ситуацию на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на Елисейский дворец.
Макрон в понедельник принял в Париже Владимира Зеленского, они провели переговоры с лидерами европейских государств и со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Уиткофф также провел во Флориде новую встречу с представителями Украины, группу которых возглавил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
"Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил ситуацию на Украине с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в публикации.
Также указывается, что Макрон в диалоге с Трампом подчеркнул важность обеспечения гарантий безопасности для Киева.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Мирный план США серьезно доработали, заявили в Белом доме
Вчера, 22:09
 
В миреУкраинаФранцияДональд ТрампЭммануэль МакронСтив УиткоффСШАСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
