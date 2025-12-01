https://ria.ru/20251201/ssha-2059051963.html
Белый дом возлагает большие надежды на визит Уиткоффа в Москву
Администрация президента США Дональда Трампа крайне оптимистично настроена на решение украинского конфликта в свете визита его спецпосланника Стива Уиткоффа в... РИА Новости, 01.12.2025
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа крайне оптимистично настроена на решение украинского конфликта в свете визита его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Во Флориде 30 ноября прошли переговоры делегаций Украины и США. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. Президент РФ Владимир Путин и Уиткофф проведут встречу во вторник во второй половине дня, сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Я думаю, что администрация настроена крайне оптимистично", - сказала Левитт на брифинге, отвечая на вопрос о том, как близко США находятся к возможному соглашению в свете визита Уиткоффа.