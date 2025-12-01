Рейтинг@Mail.ru
Белый дом возлагает большие надежды на визит Уиткоффа в Москву - РИА Новости, 01.12.2025
22:35 01.12.2025 (обновлено: 23:54 01.12.2025)
Белый дом возлагает большие надежды на визит Уиткоффа в Москву
Администрация президента США Дональда Трампа крайне оптимистично настроена на решение украинского конфликта в свете визита его спецпосланника Стива Уиткоффа в... РИА Новости, 01.12.2025
в мире
москва
сша
стив уиткофф
каролин левитт
дональд трамп
в мире, москва, сша, стив уиткофф, каролин левитт, дональд трамп
В мире, Москва, США, Стив Уиткофф, Каролин Левитт, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа крайне оптимистично настроена на решение украинского конфликта в свете визита его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Во Флориде 30 ноября прошли переговоры делегаций Украины и США. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. Президент РФ Владимир Путин и Уиткофф проведут встречу во вторник во второй половине дня, сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Я думаю, что администрация настроена крайне оптимистично", - сказала Левитт на брифинге, отвечая на вопрос о том, как близко США находятся к возможному соглашению в свете визита Уиткоффа.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Мирный план США серьезно доработали, заявили в Белом доме
В миреМоскваСШАСтив УиткоффКаролин ЛевиттДональд Трамп
 
 
