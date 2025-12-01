Белый дом возлагает большие надежды на визит Уиткоффа в Москву

ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа крайне оптимистично настроена на решение украинского конфликта в свете визита его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Во Флориде 30 ноября прошли переговоры делегаций Украины и США. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров. Президент РФ Владимир Путин и Уиткофф проведут встречу во вторник во второй половине дня, сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.