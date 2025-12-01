Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:19 01.12.2025 (обновлено: 23:18 01.12.2025)
США серьезно доработали положения по разрешению украинского конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 01.12.2025
Мирный план США серьезно доработали, заявили в Белом доме

Левитт сообщила о серьезной доработке плана США по урегулированию на Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. США серьезно доработали положения по разрешению украинского конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Мы изложили пункты на бумаге. Эти пункты были существенно доработаны. Что касается деталей, я предоставлю переговорщикам возможность самим их обсудить. В целом мы настроены довольно хорошо", — сказала она журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Только победа: России просто не оставили выбора
Вчера, 08:00
По ее словам, текущее состояние переговоров по урегулированию конфликта на Украине позволяет надеяться на скорое разрешение конфликта.
Как ранее сообщило агентство AFP, спецпосланник президента США Стив Уиткофф в понедельник второй раз за сутки обсудил американский мирный план с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым, возглавляющим украинскую делегацию. Во встрече, прошедшей накануне, помимо спецпредставителя Дональда Трампа, участвовали зять американского лидера Джаред Кушнер и глава Госдепа Марко Рубио. Последний назвал переговоры полезными и продуктивными, но отметил, что впереди еще много работы.
По данным зарубежных СМИ, среди затронутых тем были обмен территориями, гарантии безопасности и невозможность вступления Украины в НАТО. Как передавал телеканал CNN, стороны не смогли прийти к окончательным решениям по всем вопросам.
Ожидается, что во вторник Уиткофф представит согласованный документ Владимиру Путину. Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент примет спецпосланника в Москве 2 декабря во второй половине дня.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Белый дом возлагает большие надежды на визит Уиткоффа в Москву
Вчера, 22:13

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Путин ранее отмечал, что изначальный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Мы добились". Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Вчера, 20:42
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАКаролин ЛевиттВ миреУкраинаСтив УиткоффВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
