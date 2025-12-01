Трамп прошел обследование в связи с преклонным возрастом

Она также сообщила, что Трамп прошел МРТ в связи с преклонным возрастом, нарушений выявлено не было.

"Мужчинам его возраста рекомендуется проходить тщательное обследование сердечно-сосудистой системы и брюшной полости. Цель такого обследования - профилактика, раннее выявление любых проблем, подтверждение общего состояния здоровья, а также убедиться, что президент будет долгое время жизнеспособен и работоспособен. Результаты обследования сердечно-сосудистой системы президента Трампа были абсолютно нормальными... В целом его сердечно-сосудистая система находится в отличном состоянии. Результаты обследования брюшной полости также вполне нормальные", - сказала Левитт на брифинге.