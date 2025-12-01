https://ria.ru/20251201/ssha-2059049550.html
Трамп прошел обследование в связи с преклонным возрастом
Трамп прошел обследование в связи с преклонным возрастом - РИА Новости, 01.12.2025
Трамп прошел обследование в связи с преклонным возрастом
Кардиологическое обследование президента США Дональда Трампа показало нормальные результаты, сердце и сосуды американского лидера в отличном состоянии, заявила... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T22:17:00+03:00
2025-12-01T22:17:00+03:00
2025-12-01T22:18:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
каролин левитт
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
в мире, сша, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Трамп прошел обследование в связи с преклонным возрастом
Белый дом: обследования Трампа показали, что его сердце отличном состоянии
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Кардиологическое обследование президента США Дональда Трампа показало нормальные результаты, сердце и сосуды американского лидера в отличном состоянии, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Визуализация сердечно-сосудистой системы президента Трампа
показала абсолютно нормальные результаты, признаков сужения артерий, нарушения кровотока или отклонений в работе сердца и крупных сосудов не выявлено. Камеры сердца имеют нормальные размеры. Стенки сосудов выглядят гладкими и здоровыми, отсутствуют признаки воспаления или тромбообразования. В целом его сердечно-сосудистая система находится в отличном состоянии", - сказала Левитт
журналистам.
Она также сообщила, что Трамп прошел МРТ в связи с преклонным возрастом, нарушений выявлено не было.
"Мужчинам его возраста рекомендуется проходить тщательное обследование сердечно-сосудистой системы и брюшной полости. Цель такого обследования - профилактика, раннее выявление любых проблем, подтверждение общего состояния здоровья, а также убедиться, что президент будет долгое время жизнеспособен и работоспособен. Результаты обследования сердечно-сосудистой системы президента Трампа были абсолютно нормальными... В целом его сердечно-сосудистая система находится в отличном состоянии. Результаты обследования брюшной полости также вполне нормальные", - сказала Левитт на брифинге.