Рейтинг@Mail.ru
Трамп прошел обследование в связи с преклонным возрастом - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:17 01.12.2025 (обновлено: 22:18 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/ssha-2059049550.html
Трамп прошел обследование в связи с преклонным возрастом
Трамп прошел обследование в связи с преклонным возрастом - РИА Новости, 01.12.2025
Трамп прошел обследование в связи с преклонным возрастом
Кардиологическое обследование президента США Дональда Трампа показало нормальные результаты, сердце и сосуды американского лидера в отличном состоянии, заявила... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T22:17:00+03:00
2025-12-01T22:18:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057329323_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a94ab2a4b19548eff55acf11ad24ff6.jpg
https://ria.ru/20251201/ssha-2058990517.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057329323_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_2d20bbf9d52dfaa12ff3fd7955a45f2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Трамп прошел обследование в связи с преклонным возрастом

Белый дом: обследования Трампа показали, что его сердце отличном состоянии

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами на лужайке Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами на лужайке Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Кардиологическое обследование президента США Дональда Трампа показало нормальные результаты, сердце и сосуды американского лидера в отличном состоянии, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Визуализация сердечно-сосудистой системы президента Трампа показала абсолютно нормальные результаты, признаков сужения артерий, нарушения кровотока или отклонений в работе сердца и крупных сосудов не выявлено. Камеры сердца имеют нормальные размеры. Стенки сосудов выглядят гладкими и здоровыми, отсутствуют признаки воспаления или тромбообразования. В целом его сердечно-сосудистая система находится в отличном состоянии", - сказала Левитт журналистам.
Она также сообщила, что Трамп прошел МРТ в связи с преклонным возрастом, нарушений выявлено не было.
"Мужчинам его возраста рекомендуется проходить тщательное обследование сердечно-сосудистой системы и брюшной полости. Цель такого обследования - профилактика, раннее выявление любых проблем, подтверждение общего состояния здоровья, а также убедиться, что президент будет долгое время жизнеспособен и работоспособен. Результаты обследования сердечно-сосудистой системы президента Трампа были абсолютно нормальными... В целом его сердечно-сосудистая система находится в отличном состоянии. Результаты обследования брюшной полости также вполне нормальные", - сказала Левитт на брифинге.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Конгрессвумен призвала Трампа заняться внутренними делами вместо Венесуэлы
Вчера, 17:15
 
В миреСШАДональд ТрампКаролин Левитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала