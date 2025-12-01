Белый дом прокомментировал удары США по наркоторговцам

ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ответ на вопрос, приказывал ли глава Пентагона Пит Хегсет "добивать" наркоторговцев, заявила, что летальные удары соответствуют законам войны.
"Удар был нанесён в международных водах и в соответствии с законодательством, применяемым в ходе боевых действий", - сказала Левитт журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.