Белый дом прокомментировал удары США по наркоторговцам - РИА Новости, 01.12.2025
22:12 01.12.2025
Белый дом прокомментировал удары США по наркоторговцам
в мире, сша, венесуэла, каракас, каролин левитт, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, nbc
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Каролин Левитт, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, NBC
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ответ на вопрос, приказывал ли глава Пентагона Пит Хегсет "добивать" наркоторговцев, заявила, что летальные удары соответствуют законам войны.
Газета Washington Post 28 ноября со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет при ударах США по суднам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал убивать всех. В связи с этим, после первой атаки 2 сентября командующим было приказано нанести второй удар, чтобы убить выживших.
"Удар был нанесён в международных водах и в соответствии с законодательством, применяемым в ходе боевых действий", - сказала Левитт журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
США имеют право уничтожать причастных к наркотрафику, заявили в Белом доме
