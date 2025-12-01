Рейтинг@Mail.ru
США имеют право уничтожать причастных к наркотрафику, считают в Белом доме
22:02 01.12.2025
США имеют право уничтожать причастных к наркотрафику, считают в Белом доме
США имеют право уничтожать причастных к наркотрафику, считают в Белом доме - РИА Новости, 01.12.2025
США имеют право уничтожать причастных к наркотрафику, считают в Белом доме
Белый дом считает, что власти США имеют право "ликвидировать" причастных к наркотрафику в страну, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T22:02:00+03:00
2025-12-01T22:02:00+03:00
в мире
сша
каролин левитт
дональд трамп
сша
2025
в мире, сша, каролин левитт, дональд трамп
В мире, США, Каролин Левитт, Дональд Трамп
США имеют право уничтожать причастных к наркотрафику, считают в Белом доме

Белый дом: США имеют право ликвидировать причастных к наркотрафику в страну

ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Белый дом считает, что власти США имеют право "ликвидировать" причастных к наркотрафику в страну, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"И я хотела бы добавить ещё один момент, чтобы напомнить американской общественности, почему происходят эти смертоносные удары: потому что нынешняя администрация признала этих наркотеррористов иностранными террористическими организациями. Президент (США Дональд Трамп - ред.) имеет право устранить их, если они угрожают Соединённым Штатам Америки и если они ввозят нелегальные наркотики, которые убивают наших граждан рекордными темпами, что они и делают", - сказала Левитт журналистам.
Вместе с тем в американской прессе и конгрессе, а также на международном уровне, неоднократно прозвучали сомнения в том, что удары США имеют законные основания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Венесуэла как пробный камень международного правопорядка
Вчера, 08:00
 
В миреСШАКаролин ЛевиттДональд Трамп
 
 
