Администрация США проверит дела афганцев, прибывших в страну при Байдене - РИА Новости, 01.12.2025
21:55 01.12.2025
Администрация США проверит дела афганцев, прибывших в страну при Байдене
Администрация США проверит дела афганцев, прибывших в страну при Байдене
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, каролин левитт, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Каролин Левитт, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Администрация США проверит дела афганцев, прибывших в страну при Байдене

Белый дом: США проверит дела всех прибывших в страну при Байдене афганцев

© Fotolia / kropic Здание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа проверяет дела всех афганцев, прибывших в США при его предшественнике Джо Байдене, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Администрация Трампа в настоящее время активно пересматривает (дела - ред.) всех афганцев, приехавших в страну при Джо Байдене. Любое лицо, представляющее угрозу нашей стране или нашим гражданам, будет подлежать депортации", - сказала Левитт журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Трамп предложил концепцию "обратной миграции" из США
Вчера, 05:17
 
