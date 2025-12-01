https://ria.ru/20251201/ssha-2059046656.html
Администрация США проверит дела афганцев, прибывших в страну при Байдене
Администрация США проверит дела афганцев, прибывших в страну при Байдене - РИА Новости, 01.12.2025
Администрация США проверит дела афганцев, прибывших в страну при Байдене
Администрация президента США Дональда Трампа проверяет дела всех афганцев, прибывших в США при его предшественнике Джо Байдене, заявила пресс-секретарь Белого... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T21:55:00+03:00
2025-12-01T21:55:00+03:00
2025-12-01T21:55:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
каролин левитт
стрельба у белого дома в вашингтоне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100579/80/1005798006_40:0:1960:1080_1920x0_80_0_0_70ebab97ba4bf4dae9cb9d2705897a89.jpg
https://ria.ru/20251201/tramp-2058825710.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100579/80/1005798006_280:0:1720:1080_1920x0_80_0_0_7666c7005716af82db9126d4d0ea8ce8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, каролин левитт, стрельба у белого дома в вашингтоне
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Каролин Левитт, Стрельба у Белого дома в Вашингтоне
Администрация США проверит дела афганцев, прибывших в страну при Байдене
Белый дом: США проверит дела всех прибывших в страну при Байдене афганцев