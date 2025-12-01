В конгрессе США призвали опубликовать документы о "вмешательстве России"

ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) призвала власти опубликовать документы, которые, как утверждается, были обнаружены при проверке материалов, связанных с происхождением расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.

В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.