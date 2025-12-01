Рейтинг@Mail.ru
21:10 01.12.2025 (обновлено: 21:12 01.12.2025)
В конгрессе США призвали опубликовать документы о "вмешательстве России"
2025-12-01T21:10:00+03:00
2025-12-01T21:12:00+03:00
В конгрессе США призвали опубликовать документы о "вмешательстве России"

Конгрессвумен Луна призвала опубликовать документы о вмешательстве РФ в выборы

© Fotolia / Al TeichКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Fotolia / Al Teich
ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) призвала власти опубликовать документы, которые, как утверждается, были обнаружены при проверке материалов, связанных с происхождением расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.
"Обнародуйте всё содержимое "пакетов для сжигания" (специальные пакеты для секретных документов, которые должны быть уничтожены через определенное время - ред.). Единственный способ восстановить доверие к нашим институтам — это прозрачность. Американцы имеют право знать правду", — написала Луна в соцсети X.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Трамп обвинил Обаму в фабрикации обвинений в адрес России
22 июля, 04:14
В конце июля телеканал Fox News сообщил, что директор ФБР Кэш Патель обнаружил тысячи конфиденциальных документов, связанных с расследованием якобы связей президента США Дональда Трампа с Россией, спрятанных в секретной комнате внутри бюро.
Речь идет о документах, связанных с расследованием ФБР якобы вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Джеймс Коми - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Белый дом будет преследовать Коми и после дела о "российском следе"
25 ноября, 00:32
 
