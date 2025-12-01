Американский сенатор прокомментировал слова Залужного о ядерном оружии

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм*, комментируя заявления экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о возможном размещении ударного оружия на Украине, заявил, что подобный сценарий, как и вступление страны в НАТО, нереалистичен и выходит за рамки возможностей.