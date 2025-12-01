Рейтинг@Mail.ru
18:32 01.12.2025 (обновлено: 18:34 01.12.2025)
Американский сенатор прокомментировал слова Залужного о ядерном оружии
Американский сенатор прокомментировал слова Залужного о ядерном оружии
в мире, украина, россия, валерий залужный, нато, вооруженные силы украины
© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм*, комментируя заявления экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о возможном размещении ударного оружия на Украине, заявил, что подобный сценарий, как и вступление страны в НАТО, нереалистичен и выходит за рамки возможностей.
Ранее Залужный в статье для британской газеты Telegraph потребовал разместить на Украине ядерное оружие.
"Предлагаемые в этой статье гарантии безопасности, которые должны быть предоставлены Украине, выходят далеко за рамки возможного. В этот критический момент крайне важно, чтобы любой анализ соответствовал разумным рамкам возможного. Упомянутые гарантии безопасности, включая вступление в НАТО и размещение ядерного оружия на Украине, на мой взгляд, не пройдут", - написал Грэм* в соцсети Х.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за решения по переговорам
Вчера, 04:52
 
