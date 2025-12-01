Рейтинг@Mail.ru
Давление США на Украину не в интересах ЕС, заявила Каллас - РИА Новости, 01.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 01.12.2025
Давление США на Украину не в интересах ЕС, заявила Каллас
Давление США на Украину не в интересах ЕС, заявила Каллас - РИА Новости, 01.12.2025
Давление США на Украину не в интересах ЕС, заявила Каллас
Если США окажут на Киев давление для достижения мира, это будет не в интересах ЕС, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии Евросоюза Кая... РИА Новости, 01.12.2025
Давление США на Украину не в интересах ЕС, заявила Каллас

Каллас: если США окажут давление на Украину, это будет не в интересах ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 1 дек - РИА Новости. Если США окажут на Киев давление для достижения мира, это будет не в интересах ЕС, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
"Я боюсь, что все давление (США - ред.) будет оказано на более слабую сторону, потому что это самый простой способ остановить эту войну… но это не в чьих-либо интересах. Это не в интересах Украины, не в интересах Европы, не в интересах Европейского союза, а также не в интересах глобальной безопасности в целом", - заявила она по итогам министерского заседания стран ЕС, посвященного вопросам обороны.
Газета Politico со ссылкой на чиновников 25 ноября сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио отказывается от двусторонних встреч по урегулированию на Украине с Каллас на фоне ее напряженных отношений с администрацией американского лидера Дональда Трампа.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Политика США по Украине подрывает усилия по достижению мира, заявили в ЕП
27 ноября, 12:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинКайя КалласМарко РубиоЕвросоюзPolitico
 
 
