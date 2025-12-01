Конгрессвумен призвала Трампа заняться внутренними делами вместо Венесуэлы

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Конфликтующая с президентом США Дональдом Трампом член палаты представителей Марджори Тейлор Грин раскритиковала курс администрации на давление на Венесуэлу и призвала власти заняться реформой медстрахования.

Ранее Грин, находящаяся в конфликте с Трампом, объявила, что покинет Конгресс 5 января 2026 года. Она утверждала, что агрессивная риторика президента в её адрес провоцирует угрозы её жизни. Трамп 15 ноября заявил, что бывшая союзница "предала Республиканскую партию", и назвал её "разглагольствующей сумасшедшей".