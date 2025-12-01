Конгрессвумен призвала Трампа заняться внутренними делами вместо Венесуэлы

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Конфликтующая с президентом США Дональдом Трампом член палаты представителей Марджори Тейлор Грин раскритиковала курс администрации на давление на Венесуэлу и призвала власти заняться реформой медстрахования.
"Исправьте систему медстрахования. А не режим в Венесуэле", - написала она в соцсети X.
Трамп объяснил закрытие неба над Венесуэлой
Вчера, 01:48
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе неофициальных контактов заявил США о готовности покинуть пост, однако не раньше чем через полтора года.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики.
Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Ранее Грин, находящаяся в конфликте с Трампом, объявила, что покинет Конгресс 5 января 2026 года. Она утверждала, что агрессивная риторика президента в её адрес провоцирует угрозы её жизни. Трамп 15 ноября заявил, что бывшая союзница "предала Республиканскую партию", и назвал её "разглагольствующей сумасшедшей".