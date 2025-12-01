Рейтинг@Mail.ru
Трамп проведет совещание по Венесуэле в Овальном кабинете, пишет CNN - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/ssha-2058980614.html
Трамп проведет совещание по Венесуэле в Овальном кабинете, пишет CNN
Трамп проведет совещание по Венесуэле в Овальном кабинете, пишет CNN - РИА Новости, 01.12.2025
Трамп проведет совещание по Венесуэле в Овальном кабинете, пишет CNN
Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером проведёт совещание в Овальном кабинете Белого дома по дальнейшим шагам Вашингтона в отношении Венесуэлы,... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T16:52:00+03:00
2025-12-01T16:52:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
пит хегсет
марко рубио
международная организация гражданской авиации
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_1d5251c88b86a8643fe76a8e0db6d63e.jpg
https://ria.ru/20251201/venesuela-2058781062.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058255696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7442b7d5737ea553b81ac2b5b67175ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, пит хегсет, марко рубио, международная организация гражданской авиации, оон
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Марко Рубио, Международная организация гражданской авиации, ООН
Трамп проведет совещание по Венесуэле в Овальном кабинете, пишет CNN

CNN: Трамп в понедельник проведет встречу по шагам в отношении Венесуэлы

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером проведёт совещание в Овальном кабинете Белого дома по дальнейшим шагам Вашингтона в отношении Венесуэлы, сообщает телеканал CNN со ссылкой источники, знакомые с планами администрации.
По данным телеканала, на встречу приглашены ключевые члены кабинета министров и команды по национальной безопасности: министр обороны Пит Хегсет, председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, госсекретарь Марко Рубио, а также руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и её заместитель Стивен Миллер. Заседание должно начаться в 17.00 по восточному времени (01.00 мск вторника по московскому времени).
CNN отмечает, что оно пройдет на фоне усиления давления США на Каракас, включая удары по суднам, которые Вашингтон связывает с наркотрафиком, и наращивание военного присутствия в южной части Карибского бассейна.
Американский президент 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Венесуэла как пробный камень международного правопорядка
Вчера, 08:00
 
В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампПит ХегсетМарко РубиоМеждународная организация гражданской авиацииООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала