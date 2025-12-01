Трамп проведет совещание по Венесуэле в Овальном кабинете, пишет CNN

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером проведёт совещание в Овальном кабинете Белого дома по дальнейшим шагам Вашингтона в отношении Венесуэлы, сообщает телеканал CNN со ссылкой источники, знакомые с планами администрации.
По данным телеканала, на встречу приглашены ключевые члены кабинета министров и команды по национальной безопасности: министр обороны Пит Хегсет, председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, госсекретарь Марко Рубио, а также руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и её заместитель Стивен Миллер. Заседание должно начаться в 17.00 по восточному времени (01.00 мск вторника по московскому времени).
CNN отмечает, что оно пройдет на фоне усиления давления США на Каракас, включая удары по суднам, которые Вашингтон связывает с наркотрафиком, и наращивание военного присутствия в южной части Карибского бассейна.
Американский президент 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.