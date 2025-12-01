Хегсет выложил обложку книги о черепахе, стреляющей в наркодилеров

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет опубликовал в своём аккаунте в социальной сети X обложку несуществующей детской книги о борьбе с наркоторговцами.
В своей публикации в соцсети X глава ведомства опубликовал шуточную обложку к книге. На ней черепаха в военной форме, за основу которой взят персонаж Франклин из одноименного детского телешоу, стреляет из вертолета по трем лодкам у берегов джунглей. На лодках можно увидеть вооруженных людей, перевозящих груз. Получившаяся обложка озаглавлена как "Франклин атакует наркотеррористов".
"Для вашего списка желаний на Рождество...", - говорится в сообщении Хегсета к картинке.
Президент США Дональд Трамп ранее пообещал проверить сведения СМИ о якобы приказе главы Пентагона добивать выживших при ударах США в Карибском море по судам с наркоторговцами.
Газета Washington Post 28 ноября со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет при ударах США по суднам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал убивать всех. В связи с этим, после первой атаки 2 сентября командующим было приказано нанести второй удар, чтобы убить выживших.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.