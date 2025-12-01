Хегсет выложил обложку книги о черепахе, стреляющей в наркодилеров

В своей публикации в соцсети X глава ведомства опубликовал шуточную обложку к книге. На ней черепаха в военной форме, за основу которой взят персонаж Франклин из одноименного детского телешоу, стреляет из вертолета по трем лодкам у берегов джунглей. На лодках можно увидеть вооруженных людей, перевозящих груз. Получившаяся обложка озаглавлена как "Франклин атакует наркотеррористов".