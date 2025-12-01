Уиткофф проводит новую встречу с украинской делегацией, пишет AFP

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф второй раз за сутки обсуждает с украинской делегацией американский мирный план, передает AFP со ссылкой на высокопоставленные источники.

"Он проводит новые переговоры с представителем украинской делегации во Флориде. <...> Умеров и Уиткофф сейчас снова встречаются", — говорится в публикации.

По данным источников агентства, им предстоит обсудить еще несколько вопросов.

Также сообщается, что Владимир Зеленский, который вскоре отправится в Ирландию, планирует встретиться там с Умеровым и заслушать детальный отчет о его переговорах со спецпосланником Трампа.

Накануне во Флориде прошла встреча представителей США и Украины. От американской стороны в ней участвовали Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и глава Госдепа Марко Рубио. Последний назвал переговоры полезными и продуктивными, но отметил, что впереди еще много работы.

Как пишут зарубежные СМИ, среди тем, затронутых во время встречи, — обмен территориями, гарантии безопасности для Киева, невозможность вступления Украины в НАТО. По данным телеканала CNN, переговоры не привели к достижению окончательных решений по всем вопросам.

Ожидается, что во вторник Уиткофф прилетит в Россию и представит согласованный документ. Чуть ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что на этой неделе Владимир Путин примет спецпосланника президента США в Москве.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.