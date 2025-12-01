Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф проводит новую встречу с украинской делегацией, пишет AFP
16:49 01.12.2025 (обновлено: 18:20 01.12.2025)
Уиткофф проводит новую встречу с украинской делегацией, пишет AFP
Уиткофф проводит новую встречу с украинской делегацией, пишет AFP

AFP: Уиткофф проводит новую встречу с украинской делегацией во Флориде

© AP Photo / Terry Renna Стивен Уиткофф
© AP Photo / Terry Renna
Стивен Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф второй раз за сутки обсуждает с украинской делегацией американский мирный план, передает AFP со ссылкой на высокопоставленные источники.
"Он проводит новые переговоры с представителем украинской делегации во Флориде. <...> Умеров и Уиткофф сейчас снова встречаются", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ рассказали о панике на Западе из-за встречи Путина и Уиткоффа
Вчера, 14:46
По данным источников агентства, им предстоит обсудить еще несколько вопросов.
Также сообщается, что Владимир Зеленский, который вскоре отправится в Ирландию, планирует встретиться там с Умеровым и заслушать детальный отчет о его переговорах со спецпосланником Трампа.
Накануне во Флориде прошла встреча представителей США и Украины. От американской стороны в ней участвовали Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и глава Госдепа Марко Рубио. Последний назвал переговоры полезными и продуктивными, но отметил, что впереди еще много работы.

Как пишут зарубежные СМИ, среди тем, затронутых во время встречи, — обмен территориями, гарантии безопасности для Киева, невозможность вступления Украины в НАТО. По данным телеканала CNN, переговоры не привели к достижению окончательных решений по всем вопросам.

Ожидается, что во вторник Уиткофф прилетит в Россию и представит согласованный документ. Чуть ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что на этой неделе Владимир Путин примет спецпосланника президента США в Москве.
Госсекретарь США Марко Рубио и Рустем Умеров во время общения с прессой по итогам переговоров по урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
"Будет уже поздно": в США сделали резкое заявление после встречи по Украине
Вчера, 03:32

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Только победа: России просто не оставили выбора
Вчера, 08:00
 
В мире США Флорида Украина Дональд Трамп Стив Уиткофф Вооруженные силы Украины Джаред Кушнер Рустем Умеров Евросоюз Государственный департамент США Марко Рубио Мирный план США по Украине Россия
 
 
