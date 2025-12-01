Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о роли RT в формировании общественного мнения
16:43 01.12.2025
В США рассказали о роли RT в формировании общественного мнения
в мире, ссср
В мире, СССР
В США рассказали о роли RT в формировании общественного мнения

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве
Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские СМИ играют значительную роль в формировании общественного мнения на Западе и принятии решений западными политиками, такое мнение появилось в публикации американского издания Hill.
"За последние 85 лет российская пропаганда стала гораздо опаснее. "Правда" была доступна только читателям в СССР, но текстовая, аудио и видеопропаганда от государственного RT доступна практически везде, где есть интернет. В настоящее время российская пропаганда играет значительную роль в формировании общественного мнения на Западе и принятии решений западными политиками", - говорится в статье Hill.
Отмечается, что западные страны якобы охраняют свои границы от проникновения российских танков и самолётов, но "крайне небрежно относятся к проникновению российской пропаганды за их пределы".
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Симоньян ответила поговоркой на вопрос об обвинениях RT в пропаганде
В миреСССР
 
 
