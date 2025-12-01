СМИ: США хотят собирать медицинские данные в странах Африки

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует увязывать предоставление глобальной медицинской помощи африканским странам с передачей Вашингтону широкого набора медицинских данных, пишет издание Intercept со ссылкой на проект соглашения госдепартамента.
"Администрация Трампа планирует увязывать глобальную медицинскую помощь с передачей значительных объемов данных о состоянии здоровья, включая информацию об абортах, согласно шаблону соглашения о помощи" - говорится в публикации.
ОАЭ выделят миллиард долларов на развитие ИИ в Африке
22 ноября, 22:41
Проект соглашения охватывает международную программу PEPFAR (The President's Emergency Plan for AIDS Relief), созданную по инициативе экс-президента США Джорджа Буша-младшего, а также финансирование борьбы с малярией, туберкулёзом и другими инфекциями. Страны должны будут передавать США широкий набор медицинских данных и сведения о патогенах в течение 25 лет.
Отдельным пунктом предусматривается доступ Вашингтона к информации, необходимой для контроля соблюдения поправки Хелмса, запрещающей использовать федеральные средства США на проведение абортов за рубежом.
Эксперты, опрошенные Intercept, считают, что такие условия дают администрации возможность влиять на политику стран в сфере репродуктивных прав.
В Госдуме заявили о неоколониальном подходе США к Африке
11 июля, 06:46
По данным издания, документ рассчитан на двусторонние соглашения с десятками стран, преимущественно в Африке. Переговоры возобновили после приостановки работы федеральных ведомств, вызванной правительственным шатдауном. Госдепартамент планирует завершить сделки до конца года.
Американский предприниматель Илон Маск, возглавлявший департамент государственной эффективности США (DOGE), 2 февраля назвал агентство США по международному развитию (USAID) "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. Около четверти бюджета USAID ранее направлялось именно на Африку.