Азаров: США и Украина не продвинулись по ключевым вопросам урегулирования

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Продвижения по ключевым вопросам урегулирования украинского конфликта, судя по комментариям по итогам переговоров американской и украинской делегаций во Флориде, достичь не удалось, теперь США будут контактировать с российской стороной, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.
В воскресенье во Флориде прошли переговоры делегаций Украины и США. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
"На этот час мы имеем только заявления киевского режима и Рубио. Обе стороны оценили эти переговоры как конструктивные. Они продвинулись, но ничего конкретного не сказали. Особенно по таким ключевым вопросам, как невступление (Украины) в НАТО и нейтралитет, территориальный вопрос, выборы, смена режима (на Украине) – ничего же не сказано, то есть по ним никакого продвижения вперед нет. Я думаю, что в ключевых вопросах они не продвинулись. А в каких они продвинулись, пусть они сами выступают и рассказывают", - сказал Азаров.
Он обратил внимание, что Рубио по итогам переговоров заявил, что еще предстоит длительный разговор и необходимо включить российскую сторону. "То есть последует убеждение российской стороны о том, чтобы в чем-то продвинуться вперед, согласиться", - сказал Азаров.