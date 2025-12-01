Рейтинг@Mail.ru
Азаров: США и Украина не продвинулись по ключевым вопросам урегулирования - РИА Новости, 01.12.2025
10:56 01.12.2025
Азаров: США и Украина не продвинулись по ключевым вопросам урегулирования
Азаров: США и Украина не продвинулись по ключевым вопросам урегулирования - РИА Новости, 01.12.2025
Азаров: США и Украина не продвинулись по ключевым вопросам урегулирования
Продвижения по ключевым вопросам урегулирования украинского конфликта, судя по комментариям по итогам переговоров американской и украинской делегаций во... РИА Новости, 01.12.2025
в мире
украина
флорида
сша
николай азаров (политик)
марко рубио
рустем умеров
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
флорида
сша
в мире, украина, флорида, сша, николай азаров (политик), марко рубио, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины, нато
В мире, Украина, Флорида, США, Николай Азаров (политик), Марко Рубио, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины, НАТО
Азаров: США и Украина не продвинулись по ключевым вопросам урегулирования

Азаров: США и Украина во Флориде не продвинулись по ключевым вопросам

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Продвижения по ключевым вопросам урегулирования украинского конфликта, судя по комментариям по итогам переговоров американской и украинской делегаций во Флориде, достичь не удалось, теперь США будут контактировать с российской стороной, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.
В воскресенье во Флориде прошли переговоры делегаций Украины и США. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, украинскую - секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ рассказали, что натворил Зеленский перед переговорами Украины и США
Вчера, 10:06
"На этот час мы имеем только заявления киевского режима и Рубио. Обе стороны оценили эти переговоры как конструктивные. Они продвинулись, но ничего конкретного не сказали. Особенно по таким ключевым вопросам, как невступление (Украины) в НАТО и нейтралитет, территориальный вопрос, выборы, смена режима (на Украине) – ничего же не сказано, то есть по ним никакого продвижения вперед нет. Я думаю, что в ключевых вопросах они не продвинулись. А в каких они продвинулись, пусть они сами выступают и рассказывают", - сказал Азаров.
Он обратил внимание, что Рубио по итогам переговоров заявил, что еще предстоит длительный разговор и необходимо включить российскую сторону. "То есть последует убеждение российской стороны о том, чтобы в чем-то продвинуться вперед, согласиться", - сказал Азаров.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
СМИ: США и Украина обсудили лишение Украины возможности членства в НАТО
Вчера, 08:36
 
В миреУкраинаФлоридаСШАНиколай Азаров (политик)Марко РубиоРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны УкраиныНАТО
 
 
