Азаров: США и Украина не продвинулись по ключевым вопросам урегулирования

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Продвижения по ключевым вопросам урегулирования украинского конфликта, судя по комментариям по итогам переговоров американской и украинской делегаций во Флориде, достичь не удалось, теперь США будут контактировать с российской стороной, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости экс-премьер Украины Николай Азаров.

Он обратил внимание, что Рубио по итогам переговоров заявил, что еще предстоит длительный разговор и необходимо включить российскую сторону. "То есть последует убеждение российской стороны о том, чтобы в чем-то продвинуться вперед, согласиться", - сказал Азаров.